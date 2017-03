In wenigen Wochen erscheint mit Outlast 2 der offizielle Nachfolger zum Horrorspiel aus dem Jahr 2013 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nun hat die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) dem kommenden Titel eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erteilt. Damit erscheint das Spiel - wie bereits der Vorgänger - ohne Jugendfreigabe im Handel. Zuletzt machten sich Fans der Reihe hierzulande Sorgen, dass der Titel nicht offiziell in Deutschland erscheinen wird.

In Australien wurde nämlich der Release des Horror-Spiels durch die dort zuständige ACB (Australian Classification Board) verweigert. Grund dafür sei eine spezielle Szene im Spiel, die sich nicht einmal mit der höchsten Einstufung "RX18+" vereinbaren ließe. Outlast 2 darf demzufolge in Australien nicht frei verkauft und beworben werden. In Deutschland darf das Spiel - dank dem USK 18-Rating - ohne Probleme von Publisher Warner Bros. Entertainment im Handel verkauft werden. Weitere Meldungen und Videos zu Outlast 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: USK