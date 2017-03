Outcast: Second Contact: Erster Trailer zeigt Gameplay des Remasters

Im Jahr 1999 veröffentlichte das Entwicklerteam von Appeal mit Outcast das erste Spiel mit einer offenen 3D-Welt und konnte damit damals über 100 Auszeichnungen gewinnen. Fast 18 Jahre später arbeitet das Studio nun an einem offiziellen Remaster, das unter dem Namen Outcast: Second Contact im Herbst 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Gemeinsam mit Publisher BigBen Interactive wurde heute der erste Gameplay-Trailer zum Action-Adventure veröffentlicht, der einen Ausblick auf die überarbeiteten Landschaften des Planeten Adelpha gibt.



In Outcast: Second Contact schlüpft der Spieler in die Rolle von Protagonist Cutter Slade, der eine drohende Katastrophe verhindern muss. Eine Sonde der US-Regierung wurde von den Bewohnern des Planeten Adelpha zerstört, und die dadurch entstandene Energiewelle droht nun die gesamte Erde zu zerstören. Weitere Meldungen zu Outcast: Second Contact findet Ihr auf unserer Themenseite.