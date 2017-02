Wie funktioniert die Oscar-Wahl?

Um für einen Goldjungen überhaupt nominiert zu werden, müssen erst ein paar Hürden übersprungen werden:

Alle Filme müssen in einem Kalenderjahr im Bezirk Los Angeles County zum ersten Mal mindestens eine Woche lang gelaufen sein. Außerdem beträgt die Minimaldauer 40 Minuten und der Film soll als 35- oder 70-mm-Kopie bzw. 24 oder 48 fps-Digitalkinoformat gezeigt werden. Die momentan 6261 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences , a lle selbst Filmschaffende oder in der Branche tätig, treffen in jeder Kategorie zehn Nominierungen für die Vorauswahl. Hier bleibt aber jeder bei seinem Fachgebiet, die Regisseure für die beste Regie, die Schauspieler für die besten Schauspieler, und so weiter. Nur in der Kategorie "Bester Film" stimmen alle ab. Die ersten Fünf jeder Kategorie werden schließlich von der Akademie als Nominées betitelt. In der zweiten Runde der Auswahl können sich die Akademiemitglieder die Filme in geeigneten Filmtheatern oder im Heimkino ansehen. Bei der alles entscheidenden Wahl sind alle Mitglieder in allen Kategorien wahlberechtigt. Spätestens eine Woche vor der Verleihung werden die Stimmzettel eingesammelt unter Aufsicht von drei Notaren einer Wirtschaftsprüfgesellschaft (PricewaterhouseCoopers) ausgezählt.

Die Wahl des "Besten Films"



Der Titel für den besten Film wird mittels Rangfolgeverfahren bestimmt. Wie bereits gesagt, dürfen alle Akademiemitglieder für den besten Film stimmen, indem sie eine Rangliste aufstellen mit dem persönlichen Favoriten auf Platz eins, der Zweitliebste auf Platz zwei, etc. Danach werden alle Stimmzettel danach geordnet, welcher Film auf Platz eins steht. Eine absolute Mehrheit und damit der unweigerliche Sieg ist unwahrscheinlich - deswegen geht das Stimmverteilen in die nächste Runde. Hier fliegen alle Werke raus, die am wenigsten Platz Eins-Stimmen erhalten haben. Diese Stimmzettel werden aber nicht weggeworfen, sondern auf den Film neu verteilt, der bei ihnen auf Platz zwei gesetzt wurde, auf Platz drei und so weiter und so fort. Die Votings der "Rangniedrigsten" werden so lange auf die "Ranghöchsten" verteilt, bis ein Film die absolute Mehrheit erreicht hat.



Das Problem: Bei diesem Rangfolgeverfahren sticht nicht der Film mit den höchsten Jubelstürmen heraus, sondern der, der die breite Masse ganz gut findet. Ein klassisches Radio-Chart-Playlist-Problem. Allerdings kommt noch hinzu, dass viele Mitglieder der Academy das System nicht ganz verstehen und nur für einen Film stimmen. Wenn dieser dann nicht unter den Ranghöchsten ist, fliegt ihr Gewinner raus und sie haben ihre Stimme und somit die Beeinflussung der Wahl verwirkt.

Darüber hinaus kontrolliert die Academy nicht, welches Jurymitglied welchen Film gesehen hat. Es kann also sein, dass diese eine Wertung abgeben, die sie überhaupt nicht begründen können. Auch die Oscar-Kampagnen, mit denen die Studios monatelang versuchen, die Abstimmenden in ihre Richtung zu lenken, tun dabei ihr übriges.

Die "Besten Filme" der vergangenen Jahre



Die Oscar-Gewinner der letzten sieben Jahre zeigen das Problem mit dem Rangfolgeverfahren. Von Bewertungen der Internet Movie Database (IMDb), über die große Bewertungs-Website Mediacritic, der bekannten amerikanischen Filmrezensions-Sammler-Website Rotten Tomatoes oder bis zu der deutschsprachigen Filmempfehlungs-Community Moviepilot: Die Geschmäcker sind zwar unterschiedlich, trotzdem wabern die Punkte am oberen Rand, ohne allzu weit auszuschlagen.

Wie schneiden sie tatsächlich beim Publikum ab?



Auch beim direkten Vergleich zwischen den Oscar-Gewinner, den Gewinnern der einzelnen Rezensions-Webseiten (heißt kinematografische

Werke, die in dem Jahr am in Abhängigkeit zu der Zahl der Bewertungen am Besten von den Usern bewertet wurden) oder den umsatzstärksten Filmes des Box Office weltweit, wird der Unterschied zwischen der Wahl der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und dem allgemeinem Publikum ersichtlich. Nur zwei Mal waren sich die User und die Oscar-Jury einig.



Jahr "Prüfkomitee" „Bester Film“ 2015 88. Oscars Spotlight IMDb Star Wars: Episode VII Metacritc Carol Rotten Tomatoes Mad Max: Fury Road Box Office (Weltweit) Star Wars: Episode VII

Jahr "Prüfkomitee" „Bester Film“ 2014 87. Oscars Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit IMDb Interstellar Metacritc Boyhood Rotten Tomatoes Boyhood Box Office (Weltweit) Transformers: Age of Extinction

Jahr "Prüfkomitee" „Bester Film“ 2013 86. Oscars 12 Years a Slave IMDb The Wolf of Wall Street Metacritc 12 Years a Slave Rotten Tomatoes Gravity Box Office (Weltweit) Die Eiskönigin - Völlig unverfroren

Jahr "Prüfkomitee" „Bester Film“ 2012 85. Oscars Argo IMDb Django Unchained Metacritc Zero Dark Thirty Rotten Tomatoes Argo Box Office (Weltweit) Marvel's The Avengers

Jahr "Prüfkomitee" „Bester Film“ 2011 84. Oscars The Artist IMDb Ziemlich beste Freunde Metacritc Nader und Simin Rotten Tomatoes Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2 Box Office (Weltweit) Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2

Jahr "Prüfkomitee" „Bester Film“ 2010 83. Oscars The King's Speech IMDb Inception Metacritc The Social Network Rotten Tomatoes Toy Story 3 Box Office (Weltweit) Toy Story 3



Natürlich es es unglaublich schwer, bei etwas objektiv zu sein, was mit den Gefühlen spielt. Auch unter den Community-Wertungen und dem Einspielergebnis gibt es weniger Gemeinsamkeiten als angenommen.

Die Nominierten für den Besten Film der 89. Oscar-Verleihung



Wie sich die Akademiemitglieder dieses Jahr entscheiden, werden wir bald sehen. "La La Land" liegt sehr hoch im Kurs, obwohl "Moonlight" auch einige sehr gute Bewertungen einheimsen konnte. So oder so, sind dieses Jahr wieder viele viele Meisterwerke mit von der Partie - und wenn die Auwahl einer Massentauglichkeit dient, wird auch für jeden etwas dabei sein.

Diese Nominèes stehen für den Besten Film des Jahres 2016 zur Auswahl:

La La Land

Moonlight

Manchester by the Sea

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell oder High Water

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen

Lion - Der Lange Weg nach Hause



