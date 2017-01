Am 26. Februar 2017 findet im Dolby Theatre in Hollywood die 89. Oscar-Verleihung statt. Knapp einen Monat vor der Veranstaltung hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Nominierungen für das diesjährige Event bekannt gegeben. Erstmals fand die Bekanntgabe der Nominierten im Rahmen eines Livestreams statt. Zuvor wurden die möglichen Preisträger in einer simplen Mitteilung bekannt gegeben. Der Musical-Film La La Land mit Ryan Gosling und Emma Stone darf sich auf insgesamt 14 Nominierungen freuen. Damit kann der Streifen von Regisseur Damien Chazelle (Whiplash) mit "Titanic" (1997) und "Alles über Eva" (1950) gleichziehen. Neben der Nominierung in der Kategorie "Bester Film" dürfen sich auch die beiden Hauptdarsteller Hoffnung auf einen der begehrten Oscars machen.

In der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" darf sich die deutsche Regisseurin Maren Ade mit dem Film "Toni Erdmann" über eine Nominierung freuen. Folgende Filme wurden ebenfalls in mehreren Kategorien nominiert: Arrival (8), Moonlight (8), Hacksaw Ridge (6), Manchester by the Sea (6), Lion (6), Hell or High Water (4), Fences (4). Dies diesjährige Verleihung wird zum ersten Mal von US-Talkmaster Jimmy Kimmel moderiert. Mit insgesamt 11 Oscar-Gewinnen führen die Filme Titanic, Ben Hur und Herr der Ringe: Rückkehr des Königs die Liste der erfolgreichsten Werke an. Nachfolgend findet Ihr die Liste der diesjährigen Oscar-Nominierungen.

Die Nominierten der 89. Academy Awards

Bester Film

Arrival

Manchester by the Sea

Fences

La La Land

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Bester Hauptdarsteller

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Beste Hauptdarstellerin

Isabelle Huppert (Elle)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Bester Regisseur

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Bester nicht-englischsprachiger Film

Land of Mine (Unter dem Sand, Dänemark)

A Man Called Ove (Ein Mann namens Ove, Schweden)

The Salesman (Iran)

Tanna (Australien)

Toni Erdmann (Deutschland)

Bester Animationsfilm

Kubo - der tapfere Samurai

Moana

Mein Leben als Zucchini

Die Rote Schildkröte

Zootopia

Bestes Original-Drehbuch

Taylor Sheridan (Hell or High Water)

Damien Chazelle (La La Land)

Yorgos Lanthimos & Efthimis Fillippou (The Lobster)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Mike Mills (20th Century Women)

Bestes adaptiertes Drehbuch

Eric Heisserer (Arrival)

August Wilson (Fences)

Allison Schroeder & Theodore Melfi (Hidden Figures)

Luke Davis (Lion)

Barry Jenkins (Moonlight)

Beste Filmmusik

Mica Levi (Jackie)

Justin Hurwitz (La La Land)

Dustin O'Halloran und Hauschka (Lion)

Nicholas Britell (Moonlight)

Thomas Newman (Passengers)

Bester Song

Audition (La La Land)

Can't Stop The Feeling (Trolls)

City Of Stars (La La Land)

The Empty Chair (Jim: The James Foley Story)

How Far I'll Go (Moana)

Beste Kamera

Greig Fraser (Lion)

James Laxton (Moonlight)

Rodrigo Prieto (Silence)

Linus Sandgren (La La Land)

Bradford Young (Arrival)

Beste visuelle Effekte

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Quelle: Oscars.org