Auch bei Origin hat der traditionelle Winter- beziehungsweise Weihnachts-Sale begonnen. In dessen Rahmen sind wieder unzählige PC-Spiele von Betreiber Electronic Arts selbst, aber auch von Drittherstellern wie Ubisoft, CD Projekt, oder Paradox Interactive um bis zu 65 Prozent (und noch mehr) herabgesetzt. Abonnenten des allerdings kostenpflichtigen Onlineservice EA Access (3,99 Euro pro Monat) sparen bei jedem Kauf zusätzliche 10 Prozent.

Eine kleine Auswahl an - unserer Meinung nach - interessanten Angeboten beim Origin Winter Sale: Battlefield 1 für 35,99 Euro, Titanfall 2 für 29,99 Euro, The Division für 34,99 Euro, Rainbow Six: Siege für 19,99 Euro, Star Wars: Battlefront für 9,99 Euro, The Witcher 3: Wild Hunt - GotY Edition für 29,99 Euro, Unravel für 9,99 Euro, Pillars of Eternity - Champion Edition für 21,99 Euro und Crysis 3 für nur noch 2,49 Euro. Ebenfalls seit 22. Dezember läuft die Mutter aller Rabattschlachten, die Steam Winteraktion. Heute startet außerdem ein "Best of 2016"-Sale beim DRM-freien Gameshändler GOG.com.

Quelle: EA Origin