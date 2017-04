Orcs Must Die! Unchained: Gewinne einen von 1.500 Keys für Helden, Ausrüstung und mehr!

Mehr als zwei Jahre, zig Millionen geschnetzelte Orks und Unmengen an Feedback später ist es endlich vollbracht. Orcs Must Die! Unchained hat am 18. April 2017 die Beta-Phase verlassen. Die Entwickler bezeichnen die vergangenen Jahren seit dem Start der Closed-Beta nicht umsonst als "verrückte Achterbahnfahrt."

Auch im Spiel geht's ähnlich turbulent zu, denn im Tower Defense Game gilt es ganze Armeen von Orks auszulöschen, indem wir diese durch ein undurchdringliches Labyrinth aus Fallen schleusen. Helden bringen mit einzigartigen Fähigkeiten und Talenten eine zusätzliche Würze ins strategische Spielkonzept. Und das Beste: Orcs Must Die! Unchained kostet euch wegen des Free2Play-Ursprungs keinen Cent, da gratis spielbar!

Probiert es aus: Erstellt euch über die offizielle Webseite von Orcs Must Die! Unchained einen kostenlosen Account. Als zusätzlichen Anreiz verlosen wir insgesamt 1.500 Keys (nur solange der Vorrat reicht), die euch Zugang zu exklusiven Spielinhalten gewähren. Jeder Code hat dabei einen Gesamtwert von etwa 14 Euro, die genauen Inhalte findet ihr in der nachfolgenden Übersicht. Zur Teilnahme müsst ihr lediglich auf den Link am Ende dieser Meldung klicken. Aber lasst euch mit der Entscheidung nicht lange Zeit. Wir verlosen die Keys nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Wer zögert, riskiert am Ende leer auszugehen.

Was bringt der Code?

Helden: Tundra & Smolder

Ausrüstung: Ice Amulet & Flame Bracer

Fähigkeit: Fire Sale

Fallen: Saw of Arctos x3

Wie erhalte ich einen Key?

Es ist ganz einfach: Klicke einfach auf den Link unten.