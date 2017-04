Oculus gegen Zenimax: Oculus möchte erneut vor Gericht ziehen

Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Oculus und ZeniMax geht wohl in eine weitere Runde. Wie die Internetseite UploadVR berichtet, hat das VR-Unternehmen Oculus einen Antrag für einen weiteren Prozess eingereicht. Erst vor knapp zwei Monaten endete ein zweijähriger Streit der beiden Unternehmen vor Gericht. Aufgrund gestohlener Dokumente zum Thema Virtual Reality wurde Oculus zu einer Zahlung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an ZeniMax verurteilt.

Im gestellten Antrag fechtet Oculus die Urteilssprüche der vergangenen Verhandlung an und bezeichnet die Zahlung an ZeniMax - angesichts der Beweislage - als vollkommen überzogen. Ein neuer Prozess würde sich unter anderem mit den Themen Urheberrechtsverletzung und Vertragsbruch auseinandersetzen.

Auch nach dem Urteil im Februar bekämpften sich die beiden Unternehmen weiterhin vor Gericht. ZeniMax forderte den Verkauf von Oculus-Produkten zu stoppen und auch Oculus-Mitarbeiter John Carmack verklagte seinen früheren Arbeitgeber auf 22,5 Millionen US-Dollar für ausstehende Gehaltszahlungen. Weitere Meldungen zu Oculus findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: UploadVR