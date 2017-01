Der Rechtsstreit um das Unternehmen Oculus VR, das für die Entwicklung der Virtual-Reality-Brille Oculus Rift angeblich gestohlene Dokumente von Bethesda-Mutterfirma Zenimax verwendet haben soll, wird inzwischen vor Gericht ausgefochten. Zuletzt wurde dort auch Mark Zuckerberg begrüßt, CEO von Facebook - jenem Konzern, der Oculus im Jahr 2014 übernommen hatte. Wie die New York Times berichtet, soll Zuckerberg vor Gericht einige klare Worte zur Verteidigung des Tochterunternehmens gesagt haben, wobei auch seine Einstellung zum Stand der VR-Technik nicht außen vor blieb: "Ich glaube nicht, dass gutes Virtual Reality schon ganz realisiert wurde. Es wird noch weitere fünf oder zehn Jahre Entwicklungszeit brauchen, bevor wir dort ankommen, wo wir alle hinwollen", so die Prognose des Facebook-Gründers.

Zuckerberg jedenfalls stellte sich in dem Prozess voll und ganz hinter Oculus: "Wir sind höchst zuversichtlich, dass Oculus-Produkte auf Oculus-Technologie basieren. Die Vorstellung, dass Oculus-Produkte auf fremden Technologien fußen, ist einfach falsch". Zenimax beschuldigt die Programmierlegende John Carmack, in seinen letzten Tagen bei id Software, wiederum ein Subunternehmen von Bethesda, tausende Zenimax-Dokumente und ein spezielles Entwickler-Tool entwendet und mit zu Oculus genommen zu haben. Das Unternehmen soll das angeblich gestohlene geistige Eigentum schließlich für eigene Zwecke verwendet haben. Bei einer Niederlage vor Gericht könnten Oculus beziehungsweise Facebook Schadensersatzzahlungen in Höhe von bis zu 2 Milliarden US-Dollar bevorstehen.

Quelle: New York Times via Game Informer