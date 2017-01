Oculus Rift: Facebook ernennt neuen Chef

Im Dezember vergangenen Jahres trat der Geschäftsführer von Oculus VR, Brendan Iribe, zurück. Er wollte sich neuen Aufgaben widmen, da er nicht mehr mit Herzblut bei der Sache war und deswegen meinte, er könne das Unternehmen nicht mehr führen.

Jetzt ernannte Facebook als Mutterkonzern einen neuen Geschäftsführer. Hugo Barra entwickelte für Google das Android-Betriebssystem mit und arbeitete außerdem beim chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi. Facebooks Mark Zuckerberg erklärt: "Hugo teilt meine Ansicht, dass Virtual- und Augmented-Reality die nächsten großen Plattformen in Sachen Computer werden."

Wie Hugo Barra die weitere Entwicklung der VR-Brille Oculus Rift vorantreiben wird, ist noch unklar. Derzeit steckt das Unternehmen allerdings in einem Rechtsstreit mit Zenimax. Zenimax forderte 15 Prozent der Anteile an Oculus VR dafür, dass John Carmack an der Entwicklung eines Oculus-Rift-Prototypen mitarbeitete, obwohl er noch bei Zenimax angestellt war.

Quelle: GameInformer