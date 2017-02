ZeniMax gegen Oculus: ZeniMax bittet Gericht, den Verkauf von Oculus-Produkten zu stoppen

Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Publisher ZeniMax und dem VR-Unternehmen Oculus wurde nach zwei Jahren Dauer Anfang Februar 2017 entschieden und Publisher ZeniMax erhält 500 Millionen US-Dollar Entschädigung. Diese Entschädigung sind den Anwälten des Publishers aber offenbar nicht genug, wie einer weiteren Unterlassungsklage von ZeniMax zu entnehmen ist. In dieser fordert das Unternehmen von einem Gericht, dass der Vertrieb und Verkauf von jeglichen Oculus-Produkten eingestellt wird, welche den von ZeniMax rechtlich geschützten Code verwenden.

Diese Forderung bezieht sich nicht nur auf das VR-Headset Oculus Rift, sondern auch auf die System-Software für Oculus PC und mobile Produkte sowie die Oculus-Integration in die Unreal Engine und Unity Game Engine. Die Auswirkungen dieser Forderung, insofern sie gerichtlich umgesetzt wird, könnten also nicht nur den Verkauf der Hardware, sondern auch Entwickler betreffen, welche an Software für die VR-Plattform arbeiten. Alternativ, sollte die einstweilige Verfügung nicht durchkommen, verlangt ZeniMax vonOculus die Zahlung einer laufenden Lizenzgebühr.

Eine genaue Summe wird dabei nicht genannt, wie von Polygon berichtet. Im Antrag auf die Unterlassung soll jedoch von einer Lizenzgebühr in Höhe von 20 Prozent der Einnahmen aus Produkten, die ZeniMax' geistiges Eigentum enthalten, die Rede sein. Diese 20 Prozent Beteiligung sollen für die Zeit von mindestens zehn Jahren gezahlt werden. Wie es in dieser Sache weiter geht, bleibt abzuwarten. Entschieden scheint in dem Fall zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nichts zu sein. Weitere News und wissenswerte Infos zu ZeniMax und Oculus VR findet ihr auf unseren entsprechenden Themenseiten.