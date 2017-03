OculusVR senkt die Preise für Oculus Rift. Wie das zu Facebook gehörende Unternehmen im Rahmen der derzeit in San Francisco stattfindenden Game Developers Conference 2017 bekannt gegeben hat, kostet der Eintrittspreis in die Welt von Oculus Rift inzwischen 589 Euro. Damit reduziert OculusVR den Preis für das VR-Headset um mehr als 100 Euro. Oculus Rift kostete zum Marktstart im März 2016 unverbindliche 699 Euro. Wer sich das Headset über den Online-Shop von OculusVR sicherte, kam aufgrund der zusätzlichen Versandkosten sogar auf 741 Euro. Seit wenigen Monaten lässt sich Oculus Rift auch direkt von deutschen Händlern beziehen, darunter Amazon, Saturn und Media Markt - die Händler verkaufen Oculus Rift bereits zum neuen Preis von 589 Euro.

Neben dem Headset selbst wurden auch die Preise der seit Dezember 2016 erhältlichen Touch-Controller gesenkt. Die bislang für 199 Euro erhältlichen Bewegungscontroller lassen sich drei Monate später für 119 Euro käuflich erwerben. Außerdem wird der Preis für einen Oculus Sensor auf 69 Euro gesenkt. Ob Oculus Rift mit dem niedrigeren Preis an Fahrt zunimmt, wird sich zeigen müssen. Das Kundeninteresse an Oculus Rift scheint in den vergangenen Monaten stark nachgelassen zu haben, wie sich einem vor kurzem von Business Insider veröffentlichten Bericht entnehmen lässt. Das Portal berichtet, dass die Elektronik-Kette Best Buy in den nächsten Wochen 200 der 500 Anspielstationen abbaut. Einem Verkäufer von Best Buy zufolge seien in manchen Stores teilweise schon länger schlicht keine Präsentationen mehr durch Kunden nachgefragt worden. Außerdem konnten angeblich selbst zur Weihnachtszeit kaum Einheiten des VR-Headsets verkauft werden.