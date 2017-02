Oculus Rift: Hunderte Anspielstationen werden in den USA abgebaut

In den Filialen der Elektronik-Kette "Best Buy" können Kunden in den Vereinigten Staaten an bislang über 500 Anspiel-Stationen die VR-Brille Oculus Rift ausprobieren. In den kommenden Wochen werden nun jedoch mehrere dieser Demo-Stationen abgebaut. Dies berichtet die Internetseite Business Insider. Demnach möchte Oculus-Besitzer Facebook über 200 Anspiel-Stationen aus den einzelnen Filialen entfernen lassen. Einem Verkäufer von Best Buy zufolge seien in manchen Stores teilweise schon länger schlicht keine Präsentationen mehr durch Kunden nachgefragt worden. Außerdem konnten angeblich selbst zur Weihnachtszeit kaum Einheiten des VR-Headsets verkauft werden.

Noch im vergangenen November hat die Elektronik-Kette verkündet, dass es bereits über 300.000 Präsentationen von Oculus Rift gegeben hat. Trotz des Abbaus der über 200 Stationen werden Kunden weiterhin viele Möglichkeiten haben, die VR-Brille auszuprobieren. In anderen Ländern wird sich vorerst nichts an den aufgebauten Demo-Stationen verändern. In Deutschland können interessierte Käufer in einigen Media Markt-Filialen einen Blick auf das VR-Headset werfen. Weitere Meldungen zu Oculus Rift findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Business Insider