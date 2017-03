Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht. Der Treiber kommt pünktlich zum Release von Nvidias neuem Top-Boliden, der GeForce GTX 1080 Ti heraus. Die neue High-End-Grafikkarte soll ab morgen, dem 10.März, im Handel erhältlich sein. In einer entsprechenden News haben wir heute bereits einige Informationen zur neuen Grafikkarte zusammengefasst und 12 Reviews verlinkt. Die neuen Treiber sind zum einen auch für die neue High-End-Grafikkarte gedacht, bringen aber auch viele allgemeine Änderungen und Vorteile für die anderen GeForce-Grafikkarten. Ein wichtiger Punkt ist laut Nvidia die Verbesserung der Leistung für DX12 (DirectX 12), wo AMD bisher noch im Vorteil ist. Hier sollen unter anderem Bibliotheken mit neuen Programmcodezeilen eine Unterstützung für Spieleentwickler geben, um DX12 besser auszunutzen, zum Beispiel durch optimierte Grafikeffekte.

Neue Treiber: leistungsmäßig ein Sonnenaufgang für Rise of the Tomb Raider Quelle: PC Games Nvidia verspricht durch die Treiber aber schon jetzt eine merkbare Leistungssteigerung bei DX12-Spielen und nennt fünf Beispiele: während der Treiber für Ashes of Singularity und Tom Clancy's The Division noch unter 10 Prozent mehr Leistung bringt, sind es bei Hitman und Rise of the Tomb Raider 23 beziehungsweise sogar 33 Prozent. Gears of War 4 soll um 10 Prozent schneller laufen. Den Treiber für Windows 10 in der 64Bit-Version findet ihr hier auf der Supportwebsite von Nvidia, die Größe des Downloads beträgt etwa 387 Megabyte. Auch für weitere Windows-Versionen könnt ihr die Treiber über diesen Link heraussuchen. Unterstützt werden alle GeForce-Grafikkarten seit der 400er-Serie, wobei die DX12-Features naturgemäß nur von neueren Modellen zu nutzen sind, die DX12 auch unterstützen.