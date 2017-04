Nvidia: neuer Treiber gibt ungefragt technische Daten weiter

Die neueste Version der Nvidia-Grafikkartentreiber mit der Versionsnummer 381.65 bringt einige Verbesserungen mit sich. Zum Beispiel gibt es eine Performance-Verbesserung in DirectX-12-Spielen wie Rise of the Tomb Raider, und auch eine Vorbereitung auf das Creators Update für Windows 10 wurde implementiert. Ebenso wird die neue Nvidia Titan Xp auch offiziell unterstützt. Doch es gibt auch eine Neuerung, die manche Nutzer nicht gerne sehen werden. Denn die neuen Treiber senden auch Telemetriedaten an Nvidia - dies berichtet die Hardwarewebsite ht4u, auch unsere Kollegen der PCGamesHardware griffen das Thema auf.

Neue Nvidia Treiber 381.65 Quelle: Nvidia Üblicherweise müssen Nutzer einer solchen Datenerhebung erst zustimmen, was hier aber offenbar nicht geschehen ist. Bislang wurden die entsprechenden Telemetriedaten nur gesendet, wenn man auch Nvidias GeForce-Experience nutzte. In den neuen Treibern ist dies aber gut versteckt in einem Untermenüpunkt des Hilfe-Menüs untergebracht worden, und zwar unter dem Namen Erlebnisverbesserungsprogramm, welches standardmäßig aktiviert ist. Das Senden dieser Daten lässt sich dort zwar auch wieder deaktivieren, und die Daten sind sachlich betrachtet auch alles andere als sensibel. Aber für einige Nutzer dürfte dies gerade in Zeiten, in denen das Thema Datenschutz immer wichtiger wird, trotzdem auf Unverständnis stoßen. Vermutlich hat Nvidia die Datenerhebung nun standardmäßig aktiviert, da zu wenig Nutzer freiwillig und aktiv dem Senden der entsprechenden Daten zugestimmt hatten.