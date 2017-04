Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Grafikkartentreiber herausgebracht - die Versionsnummer lautet 381.89. Grund dafür ist nicht zuletzt das Release der Echtzeitstrategiespiele Warhammer 40.000: Dawn of War 3 sowie des 2.0-Updates für Blizzards Heroes of the Storm. Weitere Informationen zu den Treiber-Highlights findet ihr beim jeweiligen Download - hier der Link zum Download für Windows 10 64-Bit, dessen Größe Nvidia mit etwa 417 Megabyte beziffert. Offizielles Veröffentlichungsdatum des Treibers ist der 25. April.

Oculus Rift: im Bunde mit einigen Nvidia-Grafikkarten gibt es Gratis-Games dazu. Quelle: Oculus Das Treiberpaket ist kompatibel zu allen GeForce-Grafikkarten seit der 400er-Familie. Für abweichende Betriebssysteme sucht ihr euch den passenden Download beispielsweise über die Suche der Supportwebsite. Nvidia weist im Zusammenhang mit den neuen Treibern auch darauf hin, dass mit der Bezeichnung Game-Ready für ihre Treiberpakete auch stets ein VR-Ready gemeint ist. Freilich braucht es für VR, also Virtual Reality, bei vielen Spieletiteln eine sehr starke Grafikkarte. Wer noch keine passende Grafikkarte besitzt und ohnhin als VR-Brille zu Oculus Rift greifen wollte, kann von der Nvidia-VR-Aktion profitieren. Denn bei der Aktion könnt ihr die für VR ausgelegten Spiele The Unspoken, Superhot VR und Wilson's Heart kostenlos abstauben, wenn ihr die VR-Brille Oculus Rift sowie eine aktuelle Nvidia Grafikkarte der Serien GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 oder GTX 1080 Ti kauft. Auch ausgewählte Notebooks und Desktop-PCs können von der Aktion profitieren.