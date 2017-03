Spieleprogrammierer nutzen Werkzeuge und Bibliotheken mit Programmcodezeilen, die AMD und Nvidia zur Verfügung stellen. Nvidia tut dies unter dem Namen Gameworks. Damit soll es den Programmierern leichter möglich sein, Spiele zu optimieren und alle von modernen Grafikkarten angebotenen Features zu nutzen. Vor allem was die Windows-Programmierschnittstelle DX12 (DirectX 12) betrifft, hing Nvidia allerdings bislang der Konkurrenz von AMD hinterher. Moderne Grafikkarten sowie Windows 10 unterstützen DX12, welches im Gegensatz zu den Vorgängerversionen eine effizientere Programmierung verspricht, so dass auf DX12 basierte Spiele bei gleicher Qualität flotter laufen können als unter der Vorversion DX11.

Balanceakt: Nvidia verspricht 33 Prozent mehr Leistung bei Rise of the Tomb Raider Quelle: Square Enix Genau dies, nämlich eine bessere Performance, soll durch neue optimierte Treiber ebenfalls ermöglicht werden. Hierbei hat Nvidia sogar schon einige Beispiele für Leistungssteigerungen in einigen Spielen veröffentlicht, die auch unsere Kollegen der PCGamesHardware thematisieren. Je nach Spieletitel wird ein Plus zwischen und vier und sogar 33 Prozent angegeben, wobei man freilich nicht genau weiß, ob es sich um eine reine Optimierung oder nur um das Beseitigen identifizierter Fehlerquellen handelt. Sowohl die neue Gameworks-Version als auch die Treiber sollen bald erscheinen. Betreffend des Gameworks-Paket wurden neue Bibliotheken für optische Effekte oder auch die Berechnung von Rauch, Feuer und Wasser angekündigt, von denen man auch unter DX11 profitieren soll.