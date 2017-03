Nvidia: Zusammenarbeit mit Bosch für selbstfahrende Autos

Nvidia ist in Spielerkreisen neben dem Gaming-Tablet Shield ausschließlich als Hersteller von Grafikchips und dem Erstellen von Referenz-Grafikkarten bekannt, auf deren Basis die Partnerhersteller wie Palit, MSI oder Gigabyte ihre GeForce-Grafikkartenmodelle auf den Markt bringen. Was aber viele nicht wissen, ist die Tatsache, dass Nvidia auch im Markt der selbstfahrenden Automobile seine Finger im Spiel hat. Mit dem Namen Xavier bietet Nvidia einen Chip an, auf dem ein komplettes Computersystem untergebracht ist, einen sogenannten SoC (System on Chip). Dieser dient als Kern für eine KI (künstliche Intelligenz), die bei selbstfahrenden Automobilen zum Einsatz kommen soll. In diesem Zusammenhang arbeitet Nvidia bereits mit Audi und Mercedes zusammen.

Nvidia Drive PX2 Quelle: Nvidia Nun wurde auch bekannt, dass Bosch und Nvidia eine Kooperation vereinbart haben, um die auf dem der Markt der KI-basierten Selbstfahrtechnik besser bestehen zu können. Wie ihr direkt bei Nvidia nachlesen könnt, soll die neue Technik ebenfalls auf Xavier und Nvidias Drive PX Technik basieren. Dass Nvidia als Spezialist für Grafikchips und -software durchaus viel Potential für die Selbstfahrtechnik hat, dürfte bei kürzerem Nachdenken schon auf der Hand liegen. Denn der wohl wichtigste Punkt eines selbstfahrenden Autos überhaupt ist die Optik: Kameras müssen die Umgebung des Autos aufnehmen, damit Chips und die Software die Bilder möglichst schnell analysieren, so dass die KI eine optimale Entscheidung über mögliche Maßnahmen treffen kann. Zum Beispiel mehr oder weniger Gas geben, Bremsen und Steuerungsaktionen.