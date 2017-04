Nvidia Titan Xp: die ersten Benchmarkergebnisse sind da

Vor wenigen Tagen hat Nvidia die neue High-End-Grafikkarte Titan Xp veröffentlicht - wir berichteten ja bereits in unserer News über die neue Titan Xp, wo wir auch auf die wichtigsten technischen Eckdaten eingingen. Im stationären Handel ist das neue Flaggschiff zwar noch nicht zu haben, aber direkt bei Nvidia können Interessenten sie für 1349 Euro bestellen. Einige Nutzer haben dies offenbar auch schon getan, denn es gibt erste Benchmarkergebnisse der Nvidia Titan Xp. Dies berichtet auch das Portal wccftech, welches auf einige User-Erfahrungen eingeht. Wie anhand der technischen Daten zu erwarten war, liegt die Leistung oberhalb einer Nvidia GTX 1080 Ti. Denn Die Nvidia Titan Xp bietet zwar standardmäßig keinen höheren Boosttakt als die GTX 1080 Ti, kann aber auf sieben Prozent mehr Shadereinheiten sowie auf Videospeicher mit einer um etwa 13 Prozent höheren Bandbreite zugreifen.

Nur wenig schwächer als eine Titan Xp, aber deutlich günstiger: Nvidia GTX 1080, hier eine MSI Gaming X 11G Quelle: MSI Zudem zeigt sich die Titan Xp - wie auch schon die Nvidia GTX 1080 Ti - als übertaktungsfreudig, so dass einige Benchmarks auch mit Taktwerten zustande kamen, die knappe 20 Prozent über dem Werksboosttakt lagen. Insgesamt kann man anhand der ersten von Nutzern veröffentlichten Ergebnisse zu dem Schluss kommen, dass ungefähr 10 Prozent mehr Leistung als mit einer ähnlich getakteten Nvidia GTX 1080 Ti zu erwarten sind, was angesichts der technischen Daten auch nicht überrascht. Betrachtet man den Aufpreis der Nvidia Titan Xp zur GTX 1080 Ti, so wird klar, dass das neue Top-Modell ausschließlich für einen sehr kleinen Kreis von Nutzern in Frage kommt, der auch für ein kleines Leistungsplus nicht vor einer hohen Ausgabe scheut. Denn der Aufpreis liegt bezüglich der unverbindlichen Preisempfehlung der Nvidia GTX 1080 Ti (819 Euro) bei knapp 65 Prozent, bezogen auf den aktuellen Onlinepreis einer GTX 1080 Ti (ab 750 Euro) sogar bei fast 80 Prozent.