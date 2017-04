Nvidia Titan XP: Neue High-End-Grafikkarte von Nvidia erhältlich

Nvidia hat eine neue High-End-Grafikkarte, die Titan Xp, veröffentlicht. Ihr könnt sie für 1349 Euro direkt über die Nvidia-Website bestellen, wo ihr auch weitere Details zur Grafikkarte finden könnt. Außerdem soll die Titan Xp auch bald in den regulären Handel kommen. Erst Anfang März hatte Nvidia die neue High-End-Grafikkarte für den Consumerbereich, die GeForce GTX 1080 Ti, auf den Markt gebracht (ab etwa 800 Euro erhältlich).

Nvidia Titan Xp Quelle: Nvidia Der Boosttakt der Nvidia Titan Xp ist mit dem der Nvidia GTX 1080 Ti identisch und beträgt folglich 1582 Megahertz. Die Nvidia Titan Xp ist der GTX 1080 Ti allerdings in einigen Detailfeatures überlegen. Zum einen bietet die Titan Xp mehr CUDA-Cores, also Shadereinheiten: mit 3840 CUDA-Cores nutzt die Nvidia Titan Xp etwa 7,1 Prozent mehr CUDA-Cores als die Nvidia GTX 1080 Ti. Zudem bietet sie mit 12 Gigabyte GDDR5X-RAM ein Gigabyte mehr als das günstigere Consumermodell. Der Video-RAM ist mit 384 Bit angebunden und besitzt eine Speicherbandbreite von 547,7 Gigabyte pro Sekunde. Bei der Nvidia GTX 1080 Ti sind es nur 352 Bit bezüglich der Anbindung, die Speichergeschwindigkeit liegt bei 484 Gigabyte pro Sekunde. Einsatzgebiet für eine Nvidia Titan Xp dürfte angesichts des Preises aber eher der Profibereich sein, denn die kleinen Vorteile der Titan Xp werden in Spielen vermutlich für nur wenig Mehrleistung im Vergleich zur Nvidia GTX 1080 Ti sorgen und somit den Aufpreis nicht rechtfertigen. Für genauere Aussagen muss man freilich noch erste Tests abwarten.