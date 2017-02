Für seine Grafikkarte sollte man als Spieler stets die neuesten offiziellen Treiber passend zur Grafikkarte nutzen, die von AMD beziehungsweise Nvidia bereitgestellt werden. Auf Seiten von Nvidia ist derzeit die unter anderem hier verfügbare Treiberversion 378.66 die aktuellste Version als Komplettpaket zum Herunterladen. Nun gibt es von Nvidia auch einen Hotfix, der den Treiber zusätzlich updated und kleinere Änderungen mit sich bringt. Der Hotfix ist für die Windowsversionen 7, 8.1 und 10 jeweils als 32- und 64-Bit veröffentlicht worden und in Abhängigkeit vom Betriebssystem zwischen 305 und 380 Megabyte groß. Auf der Knowledge-Base von Nvidia könnt ihr ihn hier herunterladen. Zwei Probleme wurden mit dem Hotfix behoben:

Fixed hardware encoding in Steam (In-Home Streaming).

Resolved PhysX being forced to CPU when "Optimize for Compute Performance" setting is OFF.



Es wurde also zum einen ein Problem mit dem Hardware-Encoding für Steams In-Home-Streaming gelöst. Zum anderen wurde ein Problem beseitigt, durch das PhysX-Aufgaben der CPU zugewiesen werden, die normalerweise die Grafikkarte übernehmen sollten. Dieses Problem gab es, wenn man in den Treibereinstellungen den Menüpunkt "optimize for Compute Performance" nicht aktiviert hatte. Der Menüpunkt sorgt dafür, dass bestimmte rechenintensive Anwendungen die Grafikkarte mitverwenden können, um die Rechenpower zu erhöhen.

Sehr beliebt bei Gamern: die Nvidia GeFroce GTX 1070, hier ein Modell von Asus Quelle: Asus