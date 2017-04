Anfang 2018 könnte eine neue High-End Grafikkarte von Nvidia anstehen. Dies berichten auch unsere Kollegen der PCGamesHardware. Die Hinweise darauf kommen vom Speicherhersteller SK Hynix, der ankündigte, GDDR6-RAM produzieren zu wollen. In den Details der Pressemeldung stehen zudem Hinweise, die darauf schließen lassen, dass es sich um ein neues Grafikkartenmodell von Nvidia handeln könnte, für das der neue Arbeitsspeicher gedacht sein wird.

Aktuelle High-End-Grafikkarte von Nvidia: die Titan XP Quelle: Nvidia Denn ist die Rede von einer High-End-Grafikkarte, die Anfang 2018 erscheinen und ein Speicherinterface mit 384 Bit Breite nutzen soll. Hierzu muss man wissen, dass AMD für seine Top-Modelle kein GDDR-RAM, sondern HBM2 (High Bandwith Memory) verwenden will, so dass im High-End-Sektor für GDDR6-RAM nur Nvidia in Frage in käme. Die exakten technischen Spezifikationen für das neue GDDR6-RAM sind zwar von der dafür zuständigen JDEC-Kommission noch nicht endgültig festgelegt worden, doch durch den neuen GDDR6-RAM entstünde laut Hynix eine Übertragungsrate von 768 Gigabyte pro Sekunde. Experten vermuten, dass für die neuen Volta-Grafikkarten von Nvidia, die als Nachfolger der aktuellen Pascal-Modelle anstehen, trotzdem zunächst das aktuelle GDDR5X-RAM verwendet werden wird - aber für eine absolutes High-End-Modell der Volta-Familie käme der von Hynix angekündigte GDDR6-RAM in Frage.