Nvidia: GeForce GTX 1080 Ti auf über 3000 Megahertz übertaktet

Bereits vor einer Woche berichteten wir über den Nutzer Kingpin, der als Übertaktungsspezialist für den Hardwarehersteller EVGA arbeitet. Denn Kingpin schaffte es, eine Nvidia GeForce GXT 1080 Ti mit Hilfe einer Stickstoffkühlung auf 2481 Megahertz zu übertakten, teilweise ging der Wert auch über die Grenze von 2500 Megahertz hinaus. Der Standardtakt einer Nvidia GeForce GTX 1080 Ti beträgt bei der Founders Edition (Referenzdesign) 1480 Megahertz, als Boosttakt 1582 Megahertz. Nun gelang es dem EVGA-Mitarbeiter Kingpin erneut, eine weitere Rekordmarke zu brechen, wie das Portal wccftech berichtet: Er schaffte es, eine GTX 1080 Ti auf über 3000 Megahertz zu takten. Auch unsere Kollegen der PCGamesHardware haben eine entsprechende News veröffentlicht.

Nvidia GTX 1080 Ti in der Founders Edition Quelle: PC Games Hardware Bei der Platine der Grafikkarte handelt es sich um das Standarddesign von Nvidia, als Kühlung wurde wiederum erneut Stickstoff verwendet. Mit dem Wert von genau 3024 Megahertz ist sogar ein neuer Weltrekord für Grafikchips zustande gekommen - der vorige Bestwert lag bei 3012 Megahertz und wurde mit einer Nvidia GTX 1060 erreicht. Für den normalen Privatnutzer ist eine Stickstoffkühlung in den weitaus meisten Fällen natürlich kaum umsetzbar, aber das Übertaktungsexperiment zeigt, wie übertaktungsfreudig die Nvidia GTX 1080 Ti selbst im Standard-Platinendesign ist. Mit einer guten Luft- oder Wasserkühlung dürften also experimentierfreudige Nutzer auch mit relativ geringen Kosten eine Nvidia GTX 1080 Ti in der Founders Edition deutlich über den Standardwert übertakten können.