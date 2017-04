Nvidia: Galax präsentiert die weltweit erste Single-Slot GTX 1070

Der in Hong Kong ansässige Hardwarehersteller Galax wird die weltweit erste One-Slot-Nvidia GTX 1070 auf den Markt bringen. Sie nimmt dank eines flachen Kühlers nur einen einzigen Slot im PC-Gehäuse ein. Bei spieletauglichen Grafikkarten sind seit vielen Jahren eigentlich immer mindestens zwei Slots des PC-Gehäuses belegt, nachdem man die Grafikkarte eingebaut hat. Denn durch eine Dicke von zwei oder gar drei Slots kann ein deutlich größerer Kühler verbaut werden, so dass eine Grafikkarte leichter und somit auch leiser gekühlt werden kann. Daher verzichten viele Mainboardhersteller bei einigen Mainboards auch darauf, unter dem ersten PCIe-Slot für Grafikkarten einen anderen Slot unterzubringen, da dieser ohnehin verdeckt sein wird, wenn der Kunde eine Grafikkarte einbaut.

Zwei GALAX GTX 1070 Katana im SLI-Verbund Quelle: Galax Durch die besonders flache Bauweise bietet sich die Galax GTX 1070 Katana vor allem für drei Szenarien an. Zum einen für bestimmte besonders flache Mini-ITX-PC-Gehäuse, zum anderen für Nutzer, die bei einem Mainboard auf einen Einbauslot direkt unterhalb des Grafikkartenslots angewiesen sind. Ein dritter Grund kann sein, dass man durch die Platzsparende Grafikkarte eine bessere Belüftung umsetzen will, was vor allem bei einem SLI-Setting (Nutzung von zwei Nvidia-Grafikkarten gleichzeitig) relevant sein kann. Der Takt der Galax GTX 1070 Katana beträgt übrigens 1.518 (Basis) bis 1.708 (Boost) Megahertz, was einer leichten Übertaktung von ein bis 1,5 Prozent im Vergleich zur Founders Edition von Nvidia entspricht. In deutschen Onlineshops ist das Modell bisher noch nicht gelistet, zumal Galax in Deutschland auch keinen offiziellen Vertrieb besitzt - laut der Homepage von Galax sind die Produkte in Europa nur in der Türkei zu haben, ansonsten ist man auf einen Import aus den USA, Australien oder Asien angewiesen.