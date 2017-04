Wie das Portal wccftech berichtet, gibt es ein Gerücht, laut dem Nvidia schon im dritten Quartal 2017 neue Grafikkarten auf den Markt bringen könnte. Die nächste bereits bekannte anstehende Chip-Generation Volta würde demnach dann früher erscheinen als viele Experten erwarteten. Denn bislang wurde nicht vor 2018 mit einem Release gerechnet, auch wenn es schon vorher Gerüchte über eine Veröffentlichung noch im Jahr 2017 gab.

Palit GTX 1080 Ti Gamerock Quelle: Palit Die neue Generation soll zudem als Modellbezeichnung GT 20-Namen verwenden - damit würden traditionell als erstes eine GTX 2070 sowie eine GTX 2080 anstehen. Die Gerüchte stammen allerdings auch bislang aus nur einer einzigen Quelle aus China, so dass man sie mit Vorsicht genießen muss, obwohl das betreffende Portal MyDrivers in früheren Jahren für zutreffende Leaks bekannt war. Ein möglicher Grund für ein früheres Release könnte sein, dass Nvidia nicht zufrieden mit den Umsätzen der aktuellen Generation ist und durch die GT 20-Serie höhere Preise ansetzen kann. Mit den Modellen GTX 1050 Ti, GTX 1060, GTX 1070 und GTX 1080 sowie GTX 1080 Ti ist das Lineup der 1000er-Serie für Spielefans zudem komplett, so dass in den nächsten Monaten eigentlich keine relevanten Neuheiten mehr zu erwarten gewesen wären. Auch unsere Kollegen der PC Games Hardware haben sich mit dem Gerücht und weiteren Informationen rund um Nvidia Volta auseinandergesetzt.