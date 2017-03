Seit dem 10.März ist das neue Flaggschiff von Nvidia, die GTX 1080 Ti, im Handel erhältlich. Für die Version im Referenzdesign, auch Founders Edition genannt, empfiehlt Nvidia einen Preis von 819 Euro. Bei vielen Internetshops ist die Founders Edition auch schon ab 775 Euro verzeichnet. Ab Lager lieferbar ist aber selbst die Founders Edition bislang in nur wenigen Shops. Viele Gamer, die das entsprechende Kleingeld zur Verfügung haben, warten zudem ohnehin auf Custommodelle der Nvidia GTX 1080 Ti.

Nvidia GTX 1080 Ti: erste Custommodelle offenbar nicht teurer als das Standarddesign (1) Quelle: Gigabyte Denn bei einem Custommodell nutzt der jeweilige Hersteller wie zum Beispiel MSI, EVGA oder Gigabyte einen selbst entwickelten Kühler, der zudem mit meistens mindestens zwei Lüftern arbeitet. Die Founders Edition nutzt nur einen einzigen Lüfter, der für einen ausreichenden Luftstrom entsprechend schneller und somit auch lauter drehen muss als zwei Lüfter bei einer Customkühlung. Auch das Übertakten einer Grafikkarte fällt mit einer Customkühlung leichter. Für manche überraschend ist die Tatsache, dass nun schon einige der vorbestellbaren Custommodelle in einem Preisbereich gelistet sind, der nur wenig über der Preisempfehlung der Founders Edition oder sogar darunter liegt. So habt ihr gleich drei Modelle von MSI sowie die Inno3D GTX 1080 Ti Gaming OC für weniger als 820 Euro zur Auswahl, um sie in bekannten deutschen Onlineshops zu bestellen. Allerdings sind diese Modelle noch nicht ab Lager lieferbar. Bei unseren Kollegen der PCGamesHardware könnt ihr noch weitere Details zu den Custommodellen erfahren.