Nvidia GTX 1080 Ti: Übersicht zu 24 kommenden Custommodellen

Mit der Founders Edition der GTX 1080 Ti hat Nvidia sein neues Flaggschiff Anfang März für 819 Euro in den Handel gebracht. Bei der Founders Edition handelt es sich um ein Kühlerdesign von Nvidia, welches einen einzigen Lüfter nutzt. Viele Gamer warten aber auf die so genannten Customversionen - dies sind Grafikkarten der Partnerhersteller wie Asus, MSI, EVGA und so weiter, bei denen eine vom Partnerhersteller selber entwickelte Kühlung zum Einsatz kommt. Bis auf wenige Ausnahmen setzen die Hersteller dabei auf mindestens zwei Lüfter, die einen leiseren Betrieb ermöglichen im Vergleich zur Nutzung von nur einem Lüfter.

Asus ROG Strix GTX 1080 TiQuelle: AsusDerzeit ist noch keine Customversion der Nvidia GTX 1080 Ti im Handel lieferbar, aber es sind bereits zahlreiche Modellvarianten in Preisvergleichseiten wie zum Beispiel auch beim PCGamesHardware-Preisvergleich gelistet. Wir fassen die bisher bekannten 24 Customgrafikkarten der Nvidia GTX 1080 Ti nun in einer Übersichtstabelle zusammen, und zwar inklusive der wichtigsten technischen Eckdaten, soweit diese bereits bekannt gegeben wurden - die Angaben sind allerdings ohne Gewähr. Besonderheiten gibt es bei zwei Modellen: eine Variante von Inno3D wird einen vierten, seitlich montierten Zusatzlüfter bieten, der den Luftstrom optimieren soll, zudem wird die MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk auf eine All-in-One-Wasserkühlung setzen. Zu den Preisen in der Tabelle: es handelt sich um die aktuell gelisteten Bestpreise. Da noch keines der Custommodelle lieferbar ist, kann man in der Regel damit rechnen, dass die späteren Marktpreise durchaus niedriger liegen könnten. Die Übersicht ist alphabetisch geordnet, innerhalb eines Herstellers nach dem aktuell gelisteten Bestpreis.



Hersteller Modellbezeichnung Basistakt Boosttakt Länge Lüfter Preis ab Asus Turbo GTX 1080 Ti 1480 MHz 1582 MHz 26,7 cm einer 820 Euro Asus ROG Strix GTX 1080 Ti 1506 MHz 1620 MHz 29,8 cm drei 850 Euro Asus ROG Strix GTX 1080 Ti OC 1549 MHz 1708 MHz 29,8 cm drei 870 Euro EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming 1569 MHz 1683 MHz k.A. drei 1010 Euro EVGA GTX 1080 Ti SC Black Edition 1556 MHz 1670 MHz k.A. zwei 1010 Euro EVGA GTX 1080 Ti SC2 Gaming 1556 MHz 1670 MHz k.A. zwei 1010 Euro Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus Extreme 1632 MHz 1746 MHz 29,3 cm drei 890 Euro Inno 3D GTX 1080 Ti Twin X2 1480 MHz 1582 MHz 26,6 cm zwei 790 Euro Inno 3D GTX 1080 Ti Gaming OC 1556 MHz 1670 MHz 27,5 cm zwei 800 Euro Inno 3D GTX 1080 Ti X3 1607 MHz 1721 MHz 30,2 cm drei 830 Euro Inno 3D GTX 1080 Ti X4 1607 MHz 1721 MHz 30,2 cm drei + 1 840 Euro MSI GTX 1080 Ti Aero 11G OC 1506 MHz 1620 MHz 26,9 cm einer 800 Euro MSI GTX 1080 Ti Armor 11G 1480 MHz 1582 MHz 29,0 cm zwei 800 Euro MSI GTX 1080 Ti Armor 11G OC 1531 Mhz 1645 MHz 29,0 cm zwei 810 Euro MSI GTX 1080 Ti Gaming 11G 1506 MHz 1620 MHz 29,0 cm zwei 820 Euro MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G 1569 MHz 1683 MHz 29,0 cm zwei 830 Euro MSI GTX 1080 Ti Sea Hawx X k.A. k.A. k.A. Wasserk. 920 Euro Palit GTX 1080 Ti JetStream k.A. k.A. k.A. zwei 830 Euro Palit GTX 1080 Ti Super JetStream k.A. k.A. k.A. zwei 830 Euro Palit GTX 1080 Ti GameRock k.A. k.A. k.A. zwei 840 Euro Palit GTX 1080 Ti GameRock Premium k.A. k.A. k.A. zwei 840 Euro Zotac GTX 1080 Ti Blower 1480 MHz 1582 MHz 26,7 cm einer 800 Euro Zotac GTX 1080 Ti AMP k.A. k.A. 26,7 cm zwei 850 Euro Zotac GTX 1080 Ti AMP Extreme k.A. k.A. 26,7 cm drei 940 Euro