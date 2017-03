Nvidia GTX 1080 Ti: Custommodelle von MSI und Zotac

Nvidias neue High-End-Grafikkarte GTX 1080 Ti ist über die Nvidia-Website inzwischen bestellbar. Die Founders Edition, wie Nvidia seit der Einführung der GTX 1000er-Serie ihre Grafikkarten im eigenen Referenzdesign nennt, kann für 819 Euro erworben werden. Auch in den gängigen deutschen Internetshops ist die Nvidia GTX 1080 Ti in der Founders Edition bestellbar - allerdings werden die Grafikkarten nicht direkt von Nvidia, sondern von den Partnerherstellern vertrieben, so dass ihr als Hersteller Firmen wie Asus, EVGA, MIS und Zotac vorfinden werdet. Vom Kühlerdesign her und was die Taktwerte betrifft unterscheiden sich diese Grafikkarten nicht von Nvidias eigener Founders Edition.

Erster Überblick zum GXT 1080 Ti- Line-Up von MSI Quelle: MSI Es wird aber auch Custommodelle der Nvidia GTX 1080 Ti geben, also Grafikkartenmodelle, die die Partnerhersteller produzieren und mit selbst entwickelten Kühlern bestücken. Dies hat den Vorteil, dass die Kühlung effizienter ist und somit auch ab Werk übertaktete Grafikkartenmodelle angeboten werden können, die gleichzeitig eine leise Kühlung gewährleisten. Solche Custommodelle sind inzwischen von Zotac und MSI angekündigt worden. Zotac bietet vier Versionen der Nvidia GTX 1080 Ti an, wie ihr auch bei unseren Kollegen der PCGamesHardware erfahren könnt. Neben der Founders Edition und einer Einsteigerversion namens Blower wird es auch zwei übertaktete AMP-Varianten geben. MSI hat bisher nur über einen Facebook-Eintrag die kommenden Modelle angedeutet - dies berichten auch unsere Kollegen der PCGamesHardware. Im Bild zu sehen sind fünf Varianten: Aero, Armor, Gaming X, Sea Hawk EK und Sea Hawk. Manche der Varianten könnten - wie für MSI üblich - in zwei Versionen mit verschiedenen Taktwerten erscheinen.