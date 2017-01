Für Besitzer von Nvidias GeForce-Grafikkarten steht ein neuer Treiber mit Microsoft-Zertifizierung zum Download bereit. Die aktuelle Version trägt die Bezeichnung Geforce 378.49 WHQL. Wichtigste Neuerungen sind Gameready-Optimierungen für die jüngst erschienene Horror-Fortsetzung Resident Evil 7: Biohazard, das Open-World-Survival-Game Conan Exiles (Early-Access-Release am 31. Januar), und die Beta-Version der Mittelalter-Schlachtplatte For Honor. Wollt ihr die drei genannten Titel in bestmöglicher Qualität erleben, ist die Installation als auf jeden Fall anzuraten.

Der neue Geforce-Treiber 378.49 WHQL steht wie üblich natürlich auf Nvidias Webseite zum Download bereit, oder kann automatisch über das Tool GeForce Experience bezogen werden. Außerdem könnt ihr den Treiber aber auch direkt von unseren Servern herunterladen. Die entsprechenden Download-Links findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Eine Neuinstallation ist in aller Regel nicht nötig. Achtet aber auf jeden Fall darauf, die passende Version des GeForce-Treibers für euer Betriebssystem auszuwählen!