Nvidia: GTX 1080 Ti - Countdown deutet Ankündigung an

Nvidia wird offenbar in weniger als fünf Tagen eine GTX 1080 Ti ankündigen. Dies scheint so gut wie sicher zu sein, wenn man die GeForce-Homepage von Nvidia aufruft. Dort ist ein Countdown zu sehen, der die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden herunterzählt und am ersten März (nächsten Mittwoch) um vier Uhr morgens Mitteleuropäischer Zeit abläuft. Da AMD auf der Game Developer Conference (27. Februar bis 3. März, San Francisco) wohl eine Präsentation zu den geplanten AMD-Vega-Grafikkarten durchführen wird, rechnet unter anderem die Website pcgamer.com damit, dass Nvidia diesen Termin für die Vorstellung der vermuteten GTX 1080 Ti nutzen wird.

Dieser Countdown ist auf der GeForce-Website zu sehen Quelle: GeForce.com Die Hinweise auf eine Ti-Version der GTX 1080 sind eindeutig: Zum einen ist im auf der Website zu sehenden Satz "It's almost Time" (sinngemäß: es ist beinahe soweit) das Ti im Wort Time fett markiert, zum anderen wird der Hashtag ULTIMATEGEFORCE verwendet - dies lässt vermuten, dass nicht "nur" eine Ti-Version der GTX 1060 oder GTX 1070 gemeint ist, da diese nicht schneller als eine GTX 1080 und somit nicht "ultimativ" wären. Die im Frühsommer 2016 erschienene Nvidia GTX 1080 bildet derzeit noch die Speerspitze in Nvidias Grafikkarten-Portfolio. Da sie nicht unter 600 Euro zu haben ist und somit ohnehin nur für gut betuchte Kunden interessant ist, dürfte eine GTX 1080 Ti wohl noch einmal teurer sein und für einen noch kleineren Kreis von Nutzern in Frage kommen, denen eine weit überdurchschnittliche Performance sehr viel Geld wert ist.