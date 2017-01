No Man's Sky: ​Modifikation führt mysteriöse Alienbauten ein

No Man's Sky gehört zu den kontroversesten Videospielveröffentlichungen der vergangenen Jahre - zu wenig lieferte Entwickler Hello Games mit seinem Weltraumerkundungsspiel, um den Großteil der Spieler zufriedenzustellen. Mit dem kürzlich nachgereichten Foundation Update ging das in Ungnade gefallene Studio zwar einen Schritt in die richtige Richtung, doch wer noch mit seinem digitalen Raumschiff durchs All kurvt, dürfte sich trotzdem über so einige Modifikationen der Community freuen, die das Spiel um zusätzliche Elemente erweitern. Pünktlich zum neuen Jahr wurde etwa eine neue Mod ans Licht veröffentlicht, welche die quasi unzähligen Welten von No Man's Sky um mysteriöse Alienbauten erweitert. Abgestürzte Ufos, Monolithen, Türme, Windmühlen... einige Kostproben der mitunter unheimlichen Hinterlassenschaften bekommt ihr auf den Bilden des Entwicklers.



Die "Alien Structures Mod" erhaltet ihr auf der Seite No Man's Sky Mods. Nachdem Hello Games nach Veröffentlichung des Spiels über Monate hinweg Funkstille zu den Spielern von No Man's Sky gehalten hatte, meldete sich das Studio vor einigen Wochen mit gleich mehreren Updates zurück - zuletzt etwa mit Patch 1.13. Allerdings haben die Änderungen am Spiel auch einige neue Fehler eingeführt: Erst kürzlich schaffte es ein Spieler, seinen gigantischen Weltraumfrachter auf einem Planeten zu landen. Für kommende Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um No Man's Sky behaltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

