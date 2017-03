Als das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky im vergangenen August veröffentlicht wurde, hagelte es Kritik von den Fans, da sie sich etwas anderes darunter vorgestellt hatten. Auch, wenn die Updates in jüngster Zeit wieder einiges gut gemacht haben, leiden das Spiel und das Entwicklerstudio Hello Games noch immer unter den Nachwirkungen dieser heftigen Kritik.

Doch nicht jeder findet das Spiel schlecht. Blake Patterson war wie viele andere von Previews begeistert und hoffte, dass No Man's Sky mindestens so gut werden würde wie Elite: Dangerous, welches er leidenschaftlich gerne spielte. Als Hello Games' Weltraumspiel dann erschien, kaufte er es sich sofort für die Playstation 4 - und war hin und weg. Der Beginn, alleine auf einem riesigen Planeten zu sein, umgeben von außerirdischen Lebewesen und Pflanzen, sei für ihn ein unvergessliches Erlebnis gewesen.

Um das Spiel noch mehr genießen zu können, kaufte er sich extra einen 32-Zoll-Full-HD-Curved-Monitor, um nicht durch ein Zimmer hindurch spielen zu müssen, sondern direkt vor dem Display sitzen zu können. Doch das war ihm nicht genug. Er baute sich einen High-End-Gaming-PC bestehend aus einer Intel Skylake Core i7-6700K CPU mit einem ASUS Z170-Pro Mainboard sowie einer übertakteten Nvidia GTX 1080 Grafikkarte, SSD-Laufwerken und 16 GB RAM. So wollte er No Man's Sky mit mindestens 60 fps spielen.

Nebenbei kaufte er viel Merchandise zum Spiel, darunter Raumschiffe und Poster. Schließlich ersetzte er den 32-Zoll-Monitor durch einen neuen mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Inzwischen hat Blake Patterson 4.373 US-Dollar ausgegeben, nur um No Man's Sky richtig genießen zu können. Er gibt an, dass er auch andere Spiele wie The Witcher 3, Dirt Rally, Forza 3 und Elite: Dangerous installiert hat, doch die meiste Zeit verbringt er mit Hello Games' Weltraum-Erkundungsspiel. Mit seinem Bericht will er zeigen, dass No Man's Sky vielleicht nicht ein so schlechtes Spiel ist, wie oft behauptet wird. Es würde so viel im Spiel stecken und er wollte einfach aufzeigen, dass es Personen gibt, denen es gefällt. Für ihn sei der Titel einfach eine Flucht in andere Welten, auf die er nicht mehr verzichten möchte.

