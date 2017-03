No Man's Sky: Spieler-Anstieg auf 1 Million nach dem Foundation-Update

Das Weltraumerkundungsspiel No Man's Sky dürfte mit Leichtigkeit zu den größten Aufregern der jüngeren Videospielgeschichte zählen, mauserte sich der Indie-Titel doch unter anderem aufgrund großer Versprechen zum unverhofften Verkaufserfolg, ohne viele der besagten Versprechen im Anschluss wirklich einhalten zu können. Wie überfordert das Entwicklerteam von Hello Games mit dem Spieleransturm war, hat der Chefentwickler Shaun Murrey jüngst im Interview mit der Seite Ars Technica erzählt. Nur mit etwa 14.000 Spieler habe das Studio laut Murray zum Spielstart gerechnet - doch diese Erwartung wurden mit gut 500.000 Spielern am ersten Tag um ein Vielfaches übertroffen.

Die Tatsache, dass das Entwicklerteam aus nur neun Leuten bestand, und im Laufe der Produktion das Geld ausging, sollen laut Murray zum schwierigen Start von No Man's Sky beigetragen haben. Und wie schwierig der war: Während viele Spieler Murray beschuldigten, in den Medien Lügen über sein Spiel verbreitet und so die Erwartungshaltung künstlich in luftige Höhen geschraubt zu haben, verlor das Spiel nach Veröffentlichung auch rasch schon wieder große Teile seiner Spielerschaft. Doch so schlecht scheint es in den Folgemonaten dann doch nicht um No Man's Sky bestellt gewesen zu sein: Laut Murray soll das Spiel zur Zeit des Foundation Updates im November 2016 schon wieder gut eine Million Spieler zu verbuchen gehabt haben - keine schlechte Zahl, bedenken wir den vorangegangenen "Skandal".

Damit wäre es interessant, zu wissen, wie viele Spieler aktuell noch den digitalen Weltraum von No Man's Sky erkunden. Erst gestern hat Hello Games nämlich das neue Path-Finder-Update veröffentlicht. Für Informationen zu No Man's Sky besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite zum Spiel.

Quelle: Ars Technica via Massively Overpowered