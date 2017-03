No Man's Sky: Performance-Boost auf PS4 Pro - Video zeigt Unterschiede

Die Entwickler von Hello Games arbeiten weiterhin unermüdlich an Verbesserungen für No Man's Sky. Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Patch 1.23 spielte nicht nur Bugfixes auf, sondern sorgte auch für einen kleinen Performance-Boost auf der PS4 Pro. Tests der Hardware-Experten von Digital Foundry haben ergeben, dass die Weltraum-Sandbox im 4K-Modus seit dem jüngsten Update in einer leicht höheren Framerate läuft.

Beim Anspielen wurden durchschnittlich 5 Bilder pro Sekunde mehr erreicht als zuvor. Nach dem Patch gäbe es nahezu keine Werte unter 30 Fps. "Es ist deutlich verbessert, und die Engine-Anpassungen in Patch 1.23 ergeben Bildraten von über 30 Fps", schreiben die Tester. Die Bildrate liege im 4K-Modus zwischen 30 und 50 Fps, sofern sie in den Optionen nicht gelockt ist. Wer die Weiten des Universums von No Man's Sky in butterweichen 60 Bildern pro Sekunde erkunden will, zockt in einer 1080p-Auflösung. Denkt daran, in den Einstellungen der PS4 Pro auf die 1080p-Ausgabe umzustellen.

Ein Video, das die Verbesserungen nach dem aktuellen Patch für No Man's Sky zeigt, halten wir im nachfolgenden Stream für euch bereit. Welche Änderungen das Update außerdem mit sich brachte, erfahrt ihr in den Patchnotizen im verlinkten Artikel. Der Patch folgte auf die Pathfinder-Aktualisierung, die neue Inhalte für No Man's Sky bereithielt. Zu den größten Neuerungen des Updates gehörten Exocraft-Fahrzeuge.