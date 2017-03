No Man's Sky: Patch 1.22 zum Download - Fahrzeuge jetzt auf allen Planeten

No Man's Sky bekommt ein weiteres Update spendiert. Wie die Entwickler von Hello Games mitteilen, steht ab sofort Patch 1.22 für die Weltraum-Sandbox auf PC und PlayStation 4 als Download bereit. Das Update bringt unter anderem eine Änderung ins Spiel, die sich Weltraumbummler nach der jüngst veröffentlichten Pathfinder-Erweiterung wünschten: Die Exocraft-Fahrzeuge können fortan auf jedem Planeten herbeigerufen werden. Bislang ließen sich die Vehikel nur auf dem Heimatplaneten spawnen.

Nach der Installation von Patch 1.22 steigt ihr also überall in die Fahrzeuge ein, mit denen sich die Himmelskörper etwa nach wertvollen Rohstoffen erkunden lassen. Welche Änderungen das Update für No Man's Sky außerdem aufspielt, entnehmt ihr den nachfolgend platzierten Patchnotizen. Die Aktualisierung enthält beispielsweise auch Fehlerbehebungen, die die Weltraum-Sandbox unter Umständen zum Absturz bringen konnten.

Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu No Man's Sky. Dort halten wir auch die Infos zum jüngst veröffentlichten Pathfinder-Update bereit. Der Patch brachte neben den erwähnten Fahrzeugen unter anderem auch technische Anpassungen ins Spiel. Zu den Neuerungen zählten etwa höher aufgelöste Texturen, eine verbesserte Beleuchtung und HDR-Unterstützung. Hinzu gekommen waren außerdem ein Permadeath- und Foto-Modus. Zur Freude der Spieler: Die Stimmung in der Community scheint mittlerweile ins Positive überzugehen. No Man's Sky musste vor allem wegen fehlender Inhalte viel Kritk einstecken.

Changelog zu Patch 1.22 für No Man's Sky

Exocraft Geobays can now be crafted on any planet - this means vehicles can be summoned anywhere (whereas previously, vehicles could only be summoned on your home planet).

HUD markers have been added to allow you to easily navigate back to an Exocraft Geobay

Fixed a bug that caused vehicle weapons and mining lasers not to drain charge

Fixed an issue which could cause the Starship cockpit to vanish when exiting

Fixed some freighter door texture issues

Fixed a rare crash when scanning from a vehicle

Fixed a rare crash when feeding creatures

Fixed an issue which caused weapons to miss-fire when using Plasma Launcher

During warp the quick menu now hides properly as intended