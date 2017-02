Nioh: ​Video-Guide mit Tipps zu allen Kodama-Fundorten

Alle 150 Kodamas in Nioh finden! Mit unseren Video-Guides zu sämtlichen grünen Männchen im Samurai-Abenteuer verraten wir euch alle Fundorte. Insgesamt gibt es in Nioh sechs Regionen samt Haupt- und Nebenmission zu bereisen - Kyushu, Chugoku, Kinki, Tokai, Sekigahara und Omi. Ihr sammelt also pro Region 25 Stück ein. Keine der verirrten Wesen könnt ihr verpassen. Habt ihr einen Kodama übersehen, so startet ihr das entsprechende Level einfach nochmal neu. Alternativ erledigt ihr einfach eine der Neben- oder Zwielicht-Missionen in den Levels, die Locations der Kodamas bleiben dabei gleich, sofern ihre Fundorte erreichbar sind.

Nachdem ihr die Kodamas in Nioh eingesammelt habt, dürft ihr am Schrein gewisse Boni freischalten. Ihr erhaltet dabei in der entsprechenden Region folgende Kodama-Segen: Mehr Amrita, höhere Drop-Raten für Waffen oder Rüstungen, höhere Elixier- oder Material Drop-Raten. Für jede der Kategorien findet ihr 5 Kodamas in der Region. Je mehr kleine grüne Männchen ihr für die Kategorien rettet, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten der Item-Drops. Achtung: In neuen Regionen haben die bereits gefundenen Kodamas keinen Einfluss. Ihr führt einfach neue verirrte Wesen zum Schrein zurück.

Habt ihr ein Kodama in einer Mission in Nioh aufgesammelt, wird direkt gespeichert. Solltet ihr also eine Mission erneut spielen und die Kodamas komplettieren, verlasst ihr das Level einfach mit Hilfe des Himorogi Fragments. Den entsprechenden Bossgegner des Levels in Nioh müsst ihr nicht erneut besiegen. Nutzt auch unseren Nioh Boss-Guide mit Tipps zu den Kämpfen gegen die dicken Brocken. Sofern ihr euch noch nicht zum Kauf des Samurai-Actionspiels von Team Ninja entschieden habt, empfehlen wir euch unseren Test-Bericht zu Nioh mit allen Stärken und Schwächen des Spiels.



Nioh - Alle Kodamas der Region Kyushu

Hier verraten wir euch sämtliche Fundorte der 25 Kodamas in der Region Kyushu.



Mission 1 - Insel der Dämonen

Mission 2 - Tief in den Schatten

Mission 3 - Der Geisterstein schlummert

