Nintendo Switch Release-Termine: Das sind die Spiele für 2017 - Video-Special

04.02.2017 um 13:15 Uhr Im ersten Jahr der Nintendo Switch sollen zahlreiche Spiele erscheinen. Zu den ersten Highlights zählt The Legend of Zelda: Breath of the Wild, später folgen Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und Super Mario Odyssey. In unserem Video-Special stellen wir euch die Release-Liste für Nintendo Switch vor - samt Spielszenen und angepeilter Termine. Welche Spiele kommen 2017 für die Nintendo-Konsole auf den Markt?

