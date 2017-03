Nintendo Switch: Gute Konsole, zu wenig Spiele - euer Fazit

Am 03. März 2017 veröffentlichte Nintendo weltweit seine neue Konsole Switch. Das Besondere: die gesamte Technik findet in einem Tablet mit einem 6,2 Zoll großen Display Platz. Dadurch kann die Heimkonsole aus ihrem Dock genommen und so innerhalb weniger Sekunden zur Mobilkonsole verwandelt werden. Zudem können die Joy-Con genannten Controller mit einem Grip zu einem standardmäßigen Controller zusammengesteckt oder links und rechts an das Tablet angedockt werden. Grenzenlose Zocker-Freiheit oder doch nur ein halbgares Hybrid-Feature? So bewertet ihr die Switch und die zugehörigen Spiele.

Hast du die Konsole gekauft?

Die wichtigste Frage natürlich zuerst: Habt ihr euch die Nintendo Switch vorbestellt oder gar direkt zum Launch gekauft? Folgendermaßen sieht das Ergebnis aus:

Nintendo Switch Launch Hast du die Nintendo Switch vorbestellt oder direkt zum Launch gekauft? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden



Immerhin rund drei Viertel aller Teilnehmer haben die Switch bereits zum Release gekauft oder planen zumindest eine spätere Anschaffung. Nur ein knappes Viertel will sich die Hybrid-Konsole gar nicht zulegen. Gegen einen Kauf können je nach Kunde natürlich verschiedene Gründe sprechen. So sieht die Verteilung bei euch aus:

Nintendo Switch Launch Falls du sie nicht gekauft hast, aus welchem Grund? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren

Die meisten Nicht-Käufer warten lieber noch, bis der Preis der Switch sinkt, dicht gefolgt von der (noch) zu geringen Spielauswahl. Beides Argumente, die leicht nachzuvollziehen sind. Immerhin kostet die Konsole aktuell rund 330 Euro, wobei noch kein Spiel inbegriffen ist. Kauft man sich zusätzlich zur Switch also noch beispielsweise den aktuellen Top-Titel Zelda: Breath of the Wild, eine 200-GB-SD-Karte, um den geringen internen Speicher aufzurüsten und eine Tasche für den Transport sind insgesamt fast 500 Euro fällig. Ein durchaus beachtlicher Preis. Auch das Angebot an tollen Titeln hält sich aktuell tatsächlich noch in Grenzen. Sieht man vom neuen Zelda ab, bleiben neben Super Bomberman R, 1-2-Switch, Just Dance 2017 und Skylanders Imaginators vor allem kleinere Download-Titel übrig. Darunter befinden sich zwar auch einige Perlen wie Shovel Knight oder Fast RMX, den Kauf einer komplett neuen Konsole rechtfertigt das für einige von euch allerdings nicht. Auch die geringere Leistung im Vergleich mit der Konkurrenz schreckt einige von euch von einem Kauf ab; verständlich, denn wer auf Grafik-Feuerwerk steht, sollte lieber zur PS4, Xbox One oder gleich zum PC greifen. Vergleichsweise wenige Teilnehmer können sich mit dem Konzept einer Hybrid-Konsole prinzipiell nicht anfreunden. Die Idee der Kombination einer Heim- und einer Handheld-Konsole scheint also ganz gut anzukommen.

Zufriedenheit und fehlende Features



Doch 40 Prozent aller Umfrage-Teilnehmer haben sich die Switch ja bereits zugelegt. Interessant also zu sehen, wie zufrieden Käufer der ersten Stunde mit der neuen Konsole sind. Folgendermaßen sieht das Ergebnis aus:

Nintendo Switch Launch Wie zufrieden bist du mit der Nintendo Switch? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren

Der stark überwiegende Teil ist mit der Switch großteils oder sogar rundum zufrieden. Das zu hören wird Nintendo sicherlich freuen. Deutlich abgeschlagen: Etwas oder gar sehr enttäuschte Switch-Besitzer. Woran das wohl liegt? Vielleicht an den (noch) fehlenden Features. Welche das sind, seht ihr hier:

Nintendo Switch Launch Welche Features vermisst du noch? (mehrere Antworten möglich) Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden

Hier werden drei Punkte deutlich, an denen Nintendo unbedingt noch arbeiten muss: Multimedia-Apps wie Netflix, die von Wii U und 3DS bekannte Virtual Console und kopierbare Speicherdaten. Die beiden Ersten hat Big N für die Zukunft bereits angekündigt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Serienjunkies und Retro-Fans auf der Switch in den Genuss von House of Cards und Co. und alten Spieleklassikern kommen. Beim Thema kopierbare Speicherdaten bzw. Spielstände in der Cloud, ist aktuell noch unklar, was sich in Zukunft tun wird. Immerhin machen immer mal wieder Gerüchte die Runde, dass die Switch diese Funktion zukünftig unterstützen wird; auch Nintendo selbst ließ bereits vor einiger Zeit etwas entsprechendes verlautbaren. Ein Browser, Online-Services, Community-Funktionen und verwaltbare Ordner fehlen für einige von euch ebenfalls, allerdings stehen bereits genannte Features deutlich höher in der Gunst der Kunden.

Multimedia-Apps wie Netflix stehen bei euch hoch in der Gunst der gewünschten Features. Quelle: Netflix

Das Hybrid-Konzept



Das Kern-Feature der Nintendo Switch ist die Hybrid-Funktionalität. Zum ersten Mal ist eine Konsole von Vornherein auf die Nutzung sowohl Zuhause, als auch unterwegs ausgelegt. Lästige Wartezeiten oder nerviges Umstecken gehören beim Wechsel zwischen beiden Modi der Vergangenheit an. Nutzt ihr das zentrale Feature auch? So habt ihr abgestimmt:

Nintendo Switch Launch Wie benutzt du deine Nintendo Switch? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren



Ich liebe das Hybrid-Konzept und hoffe, dass die Switch ein großer Erfolg wird. Die allermeisten Teilnehmer benutzen die Konsole zwar in beiden Modi, allerdings nur an verschiedenen Orten Zuhause. Ist die die Dominanz der Smartphones zu groß, die man ohnehin immer bei sich trägt und ein zusätzliches Gerät (nur zum Spielen) unterwegs lästig erscheinen lassen? Gut vorstellbar, wenngleich auch fast genauso viele von euch die Switch tatsächlich überall nutzen; also genau so, wie es sich Nintendo vorstellt. Weit abgeschlagen: Reine Zuhause- und reine Mobil-Nutzer. Insgesamt ein gutes Ergebnis für die Hybrid-Funktionalität. Doch nur weil man sie nutzt bedeutet das noch nicht automatisch auch Zufriedenheit mit dem Feature. Deswegen wollten wir von euch wissen, wie ihr das Hybrid-Konzept überhaupt bewertet.

Nintendo Switch Launch Wie gefällt dir das Hybrid-Konzept der Switch? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden

Stolze 82 Prozent finden das Hybrid-Konzept sehr gut oder gut. Dieses Ergebnis spricht natürlich Bände! Die zusammengenommen nur etwa 18 Prozent, die mit dem Hybrid-Konzept nichts anfangen können, scheinen in dieser Hinsicht absolut verkraftbar. Ein tolles Ergebnis also für die Grundidee hinter der Switch!

Spiele, Spiele, Spiele



Was wäre eine Konsole ohne Spiele? Richtig, ziemlich sinnlos. Gerade bei einer weltweit gleichzeitigen Veröffentlichung einer gänzlich neuen Plattform ist es für die Hersteller oft schwierig, zum Start weg gleich eine gute Auswahl an Titeln zu bieten. Auch die Switch ist vor dieser Problematik leider nicht gefeit. Neben Breath of the Wild gibt es aktuell nicht viele Gründe, zur neuen Konsole zu greifen. Das spiegelt sich auch in eurer Meinung sehr stark wider:

Nintendo Switch Launch Wie gefällt dir die Spieleauswahl zum Launch? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren



Super Konzept, nur fehlen noch die Titel. Der überwiegende Teil der Teilnehmer findet die Spielauswahl zum Launch nicht so gut. Sehr vielen gefällt sie sogar überhaupt nicht. Mit gut bewerten immerhin noch einige von euch das Launch-Lineup, mit sehr gut möchte es aber fast niemand benoten. Ganz klar: hier muss Nintendo noch ordentlich nachlegen! Die Spielauswahl ist aktuell DER große Kritikpunkt der Switch. Zwar wurden schon einige Hochkaräter wie Mario Kart 8 Deluxe (28. April 2017) und Super Mario Odyssey (Ende 2017) angekündigt, das reicht aber noch lange nicht. Bleibt zu hoffen, dass Nintendo spätestens zur E3 im Sommer noch einige tolle Titel zeigt, die im Laufe des aktuellen Jahres erscheinen. Den Rest müssen Indie-Entwickler richten, die aktuell schon unzählige Titel in der Mache haben. Das ganze Dilemma wird auch deutlich, wenn man sich ansieht, welche Spiele ihr euch bisher zugelegt habt:

Nintendo Switch Launch Welche Spiele hast du dir bisher gekauft? (Mehrere Antworten möglich) Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden



Unter allen Umfrage-Teilnehmern, die bisher überhaupt schon Spiele für die Switch gekauft haben, entfällt ein Anteil von 52 Prozent auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wow! Das ist einerseits toll, denn offensichtlich kommt der Titel sehr gut an. Andererseits heißt das aber auch, die komplette Konsole Switch setzt aktuell eigentlich nur auf dieses einzige Spiel. Nennenswerte Anteile können noch 1-2-Switch, Snipperclips und Fast RMX aufweisen, abgesehen davon sieht es aber mau aus.

Nun hat Nintendo aber ja schon einige weitere Switch-Titel für das laufende Jahr angekündigt. Aber kommen diese Spiele auch gut bei euch an?

Nintendo Switch Launch Wie gefällt dir die angekündigte Spieleauswahl für das erste Jahr (unter anderem Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, ARMS, FIFA, TES 5: Skyrim, Fire Emblem Warriors) Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden



Der Großteil denkt, die Auswahl könnte besser sein. Wenn Nintendo auf der E3 also einige gute Titel für 2017 zeigt, dann könnte dies große Gruppe sich vielleicht der aller größten Menge an Teilnehmern anschließen, welche die bisherigen Ankündigungen gut oder sogar sehr gut finden. Überhaupt nicht überzeugt ist nur ein kleiner Teil.

Mehr als nur Zelda! Ihr wünscht euch mehr große Titel für die Switch. Quelle: PC Games

Da viele ja durchaus zufrieden mit den kommenden Titeln sind, wollten wir auch wissen, welche davon ihr euch kaufen werden. Das sieht folgendermaßen aus:

Nintendo Switch Launch Welche der angekündigten Spiele wirst du dir holen? (mehrere Antworten möglich) Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren



Wie zu erwarten freut ihr euch am meisten auf das neueste 3D-Abenteuer unserer Lieblingsklempners Super Mario Odyssey, dicht gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe, eine aufgebohrte Variante des Wii-U-Ablegers. Mit The Elder Scrolls 5: Skyrim schafft es der erste Third-Party-Titel weit abgeschlagen auf Patz fünf. Spiele aus dem Hause Nintendo selbst stehen bei den Kunden also wie seit eh und je sehr hoch in der Gunst.

Welche Spiele wünscht ihr euch?



Mehr größere Spiele! Auch eure Wunsch-Spiele für die Switch wollten wir von euch erfahren. Besonders häufig habt ihr euch hier beispielsweise Pokémon gewünscht. Eventuell wird Nintendo schon im Laufe des Jahres Infos zu einem Taschenmonster-Titel auf der Hybrid-Konsole bekannt geben, immerhin geistert immer wieder ein ominöses Pokémon Stars durch die Gerüchteküchen des Internets. Auch ein neues Metroid steht sehr hoch in eurer Gunst. Hier gehen wir ebenfalls davon aus, dass in den Hinterzimmern so mancher Entwicklungsstudios schon fleißig an einem neuen Abenteuer um Samus Aran gewerkelt wird. An der Zeit wäre es allemal, denn der letzte Serien-Ableger Metroid: Other M ist immerhin auch schon ganze sieben Jahre alt! Abgesehen davon habt ihr oft die anderen typischen Nintendo-Serien wie Donkey Kong oder Super Smash Bros. genannt. Multiplattform-Titel wie Overwatch oder GTA wünschten sich nur vereinzelte Umfrage-Teilnehmer.

Controller: Joy-Con, Pro Controller, Features



Sehr wichtig für eine Konsole sind natürlich auch die Controller. Immerhin stellen sie die Verbindung zwischen dem Spieler und dem Geschehen auf dem Bildschirm dar. Im Mittelpunkt stehen bei der Switch natürlich die neuartigen Joy-Cons, die auf verschiedene Weisen genutzt werden können und spannende Features mitbringen. Aber wie gut kommen die Joy-Cons bei euch an?

Nintendo Switch Launch Wie gefallen dir die neuen Joy-Con-Controller? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden



45 Prozent für gut, 28 Prozent für sehr gut. Mit diesen Zahlen werden viele Hersteller sicher ziemlich glücklich sein. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Modularität der Joy-Cons doch auch Einbußen hinsichtlich des Nutzungskomforts erforderlich macht. 16 Prozent finden die Joy-Cons deswegen nicht so gut, 11 Prozent können sogar überhaupt nichts damit anfangen.

Ein recht beeindruckendes neues Feature der Joy-Cons ist die HD-VIbration oder HD Rumble. Diese Technik ermöglicht es, in den Controllern ein haptisches Feedback zu erzeugen, dass sich um Welten realer anfühlt als bisherige Vibrationsfunktionen an Konsolen-Controllern. Hat sich die Arbeit gelohnt, die Nintendo in diese Technik gesteckt hat?

Nintendo Switch Launch Was hältst du von HD Rumble? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren



Die allermeisten Teilnehmer finden das Feature cool, sehen es aber nicht als weltbewegende Neuheit an. Einige finden die Technologie sogar wirklich toll. Dem gegenüber stehen aber auch viele von euch, die HD Rumble nicht brauchen und das Ganze als Spielerei abtun. Gemischtes Feedback also auf die neuartige Technik. Zum Glück gibt es aber wichtigeres bei einer Konsole, wie ihr es ja auch seht.

Noch interessanter ist die Frage nach den Verbindungsproblemen der Joy-Cons, die einige Nutzer seit Anfang an plagen, sollte man verschiedenen Usern in Foren glauben schenken. Doch konntet ihr die Probleme auch nachvollziehen bzw. seid ihr davon betroffen?

Nintendo Switch Launch Hast du Verbindungprobleme mit den Joy-Con? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden



Über dreiviertel der Umfrage-Teilnehmer konnten bisher keine Verbindungsprobleme feststellen. Das Problem scheint also nicht im breiten Maßstab aufzutreten. Immerhin 19 Prozent berichten allerdings von gelegentlichen Problemen, knappe 4 Prozent sogar von ständigen Verbindungsabbrüchen. Nintendo sollte sich dem Thema also schleunigst annehmen. Idealerweise können die Probleme mit einem zukünftigen Software-Update behoben werden; für leidgeplagte Nutzer, von denen es scheinbar einige unter euch gibt, wäre das sehr wünschenswert.

Die Joy-Cons: Vollgepackt mit Technik, dafür aber fehleranfällig? Hin und wieder ja. Quelle: YouTube

Wem die Joy-Cons vielleicht zu unhandlich sind oder wer einfach lieber einen klassischen Controller in den Händen hält, hat die Möglichkeit für etwa 70 Euro einen Pro Controller zu erwerben. Wir wollten von euch wissen, ob ihr das schon getan habt und falls ja, wie zufrieden ihr damit seid. Folgendes Ergebnis ist dabei zustande gekommen:

Nintendo Switch Launch Hast du dir einen Pro Controller geholt und wie gefällt er dir? Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren



Die meisten von euch haben sich den Pro Controller bereits gekauft und sind sehr zufrieden damit. Fast genauso viele Befragte wollen sich zukünftig einen holen, warten aber noch sinkende Preise ab oder wollen aus einem anderen Grund noch warten. Die Zahl der nicht Interessierten bzw. enttäuschten Kunden ist deutlich geringer. Ein gutes Ergebnis also für den Controller, der auch an PCs, Smartphones und Tablets problemlos funktioniert.

Nintendo Switch: Zufriedene Käufer?



Gelungener Start mit einigen Abstrichen, aber riesigem Potential, wenn regelmäßig sehr gute Software veröffentlicht wird. Insgesamt scheint die neue Nintendo-Konsole gut bei euch anzukommen. In einzelnen Kategorien wie der Spielauswahl oder bei den Verbindungsproblemen der Joy-Cons muss Nintendo noch dringend nachlegen, vom Konzept und der Konsole selbst seit ihr aber zum überwiegenden Teil überzeugt. Wie zu erwarten erweist sich bisher The Legend of Zelda: Breath of the Wild als das große Zugpferd der Hybrid-Konsole, dabei kann und darf es aber zukünftig nicht bleiben. Sollte die Konsole noch etwas günstiger werden oder die Händler attraktive Bundles anbieten und mehr gute Titel angekündigt werden, könnte Nintendo bald noch viele weitere Käufer überzeugen.

An dieser Stelle möchten wir uns natürlich noch vielmals für eure rege Teilnahme und eure Zeit danken! Im Anschluss findet ihr noch die Auswertung zwei weiterer Fragen.

Nintendo Switch Launch Welche anderen Nintendo-Konsolen hast du? (mehrere Antworten möglich) Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren

Nintendo Switch Launch Spielst du auch auf anderen aktuellen Plattformen? (mehrere Antworten möglich) Teilnehmer: 1634 Antworten ein-/ausblenden Nach Name Sortieren Nach Ergebnis Sortieren