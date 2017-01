Nintendo Switch Spiele 2017: Aktuelle Release-Liste mit Terminen

Die wichtigsten Nintendo Switch Spiele 2017 in der Übersicht! In unserer nachfolgenden Release-Liste fassen wir die Erscheinungstermine kommender Games für die Nintendo-Konsole zusammen. Dabei umfassen die Termine auch die Launch-Spiele, die ab dem 3. März für Nintendo Switch erhältlich sind. Zu den Highlights zählt zweifelsohne The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das neue Abenteuer um Zipfelmützenträger Link steht pünktlich zum Start der Konsole in den Regalen. Zum Launch unter anderem außerdem erhältlich: 1-2 Switch, Skylanders Imaginators und Just Dance 2017.

In unserer Nintendo Switch Release-Liste für 2017 erfahrt ihr außerdem, welche Spiele über das Jahr hinweg für die Hybrid-Konsole erscheinen. Nintendo-Klempner Super Mario lässt etwa noch etwas auf sich warten. Mit Super Mario Odyssey kündigte das Traditionsunternehmen aber bereits das erste Abenteuer um den Latzhosenträger für Nintendo Switch an. Der Release soll Ende 2017 erfolgen. Deutlich früher düsen Mario und andere Nintendo-Maskottchen mit ihren pfeilschnellen Karts über kunterbunte Rennstrecken: Der Veröffentlichungstermin von Mario Kart 8 Deluxe ist für den 28. April 2017 avisiert. Wenig später, im Sommer dieses Jahres, wird wieder reichlich mit Farbe gekleckst - dann erscheint mit Splatoon 2 der Nachfolger des Wii-U-Third-Person-Shooters von 2015.

Fußball-Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Electronic Arts bestätigte den Release von FIFA für Nintendo Switch. Noch ist allerdings unklar, welche Version des EA-Kickers für die Nintendo-Konsole erscheint. Wir rechnen fest damit, dass FIFA 18 neben PC, PS4 und Xbox One auch für Nintendo Switch umgesetzt wird. Sobald uns nähere Infos erreichen, erfahrt ihr das an dieser Stelle. Wir werden die Nintendo Switch Release-Liste für 2017 regelmäßig aktualisieren. Haben wir ein Spiel vergessen? Nichts wie ab damit in den Kommentarbereich! Unsere Themenseite zu Nintendo Switch hält euch mit aktuellen News auf dem Laufenden.

Spiel Genre Release Zum Launch der Nintendo Switch: 1 2 Switch Partyspiel 03. März 2017 Constructor Wirtschaft/Strategie 03. März 2017 Just Dance 2017 Tanzspiel 03. März 2017 Skylanders Imaginators Platform, RPG 03. März 2017 Super Bomberman R Geschicklichkeit 03. März 2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Action-Adventure 03. März 2017 Frühjahr 2017: Has Been Heroes Strategie März 2017 FAST RMX Rennspiel März 2017 Snipperclips Puzzle März 2017 Mario Kart 8 Deluxe Rennspiel 28. April 2017 RiME Adventure Frühjahr 2017 Lego City Undercover Action-Adventure Frühjahr 2017 Puyo Puyo Tetris Puzzle Frühjahr 2017 Redout Rennspiel Frühjahr 2017 ARMS Kampf Frühjahr 2017 Disgaea 5 Complete RPG/Taktik Frühjahr 2017 Sonic Mania Jump and Run Frühjahr 2017 The Binding of Isaac: Afterbirth Action-Adventure Frühjahr 2017 Sommer 2017: Splatoon 2 Third-Person-Shooter Sommer 2017 Herbst 2017: NBA 2K18 Sportspiel September 2017 The Elder Scrolls V: Skyrim Rollenspiel Herbst 2017 Ende 2017: Super Mario Odyssey Jump and Run Weihnachten 2017 2017, ohne Termin: Dragon Ball Xenoverse 2 Kampfspiel 2017 Farming Simulator Simulation 2017 FIFA Sportspiel 2017 I Am Setsuna Rollenspiel 2017 Minecraft Adventure 2017 Steep Sportspiel 2017 Syberia 3 Adventure 2017 Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Kampfspiel 2017 Wonder Boy: The Dragon´s Trap Action-Adventure 2017 Xenoblade Chronicles 2 Rollenspiel 2017 Ohne Termin: Arcade Archives Arcade Ohne Termin Blazblue Kampfspiel Ohne Termin Dragon Quest Heroes I & II Rollenspiel Ohne Termin Dragon Quest 10 Rollenspiel Ohne Termin Dragon Quest 11 Rollenspiel Ohne Termin Fire Emblem Warriors Strategie Ohne Termin No More Heroes Action Ohne Termin New Frontier Days: Founding Pioneers Simulation Ohne Termin Minecraft: Story Mode Adventure Ohne Termin Project Octopath Traveler Rollenspiel Ohne Termin Project Sonic 2017 Jump and Run Ohne Termin Rayman Legends: Definitive Edition Jump and Run Ohne Termin Shin Megami Tensei Rollenspiel Ohne Termin Shovel Knight Action/Platformer Ohne Termin Stardew Valley Simulation Ohne Termin SteamWorld Project 2017 unbekannt Ohne Termin Taiko Drum Master Musikspiel Ohne Termin Tales of-Spiel Rollenspiel Ohne Termin Yooka-Laylee Jump and Run Ohne Termin