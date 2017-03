Nintendo Switch: Wi-Fi könnte für Bildrateneinbrüche sorgen

Das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird aktuell mit positiven Bewertungen und Superlativen überhäuft - wenn alle Kritiker hinsichtlich der wenigen Mängel des Spiels allerdings auf einen gemeinsamen Nenner kommen müssten, wäre das wohl die Bildrate dieses neuen Abenteuers, die gelegentlich einzuknicken pflegt. Das liegt zum Einen natürlich an der wenig zeitgemäßen Rechenpower der neuen Konsole Nintendo Switch, geschweige denn der veralteten Wii U. Zum Anderen könnte aber auch eine Hintergrundfunktion die Konsole zum Straucheln bringen, und zwar das Wi-Fi-System. Wenn diese offenbar ohnehin nicht ganz einwandfrei arbeitende Funktion nämlich im Hintergrund nach Wi-Fi-Anbindungen sucht, kann das die Switch-CPU zusätzlich zum Schwitzen bringen, wie aus einem Bericht von Nintendo Life hervorgeht.

Da dies gelegentlich im Hintergrund vonstatten geht, wäre es eine mögliche Erklärung, warum die Bildrateneinbrüche in Breath of the Wild und anderen Spielen so sporadisch auftreten. Wie ein anonymer Entwickler der Seite mitgeteilt haben soll, ist sich Nintendo dieses Problems offenbar bewusst, und arbeitet bereits an einer Lösung. Diese könnte bereits mit dem nächsten Firmware-Update für die Konsole kommen. Wer das neue Zelda-Abenteuer einmal ohne möglicherweise störende Wi-Fi-Anbindung testen möchte, kann die automatische Verbindung im Systemmenü unterbinden, beziehungsweise einfach auf Flugmodus schalten. Dies funktioniert allerdings nicht, wenn die Konsole im Dock steht. Und spätestens mit Mehrspielertiteln wie Splatoon 2 dürfte sich diese potenzielle Lösung dann auch als unpraktisch erweisen. Für Neuigkeiten zu Nintendo Switch besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: Nintendo Life via VG24/7