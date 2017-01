Nintendo Switch vorbestellen: Preis in Deutschland bekannt

Update, 12:28 Uhr: Das ging fix. Bei Amazon ist die Vorbestellung zumindest vorerst bereits nicht mehr möglich.

Originalmeldung: Der deutsche Preis für Nintendo Switch steht fest. Erste Händler, darunter Amazon, Saturn und Gamestop, haben die neue Nintendo-Konsole bereits gelistet: Zum Preis von 329,99 Euro lässt sich die Konsole vorbestellen. Media Markt gibt aktuell einen Preis von 349 Euro an. Wie viele Vorbestellungen die einzelnen Händler entgegennehmen, ist unklar. Interessierte, die Nintendo Switch pünktlich zum Release in den Händen halten wollen, sollten mit der Vorbestellung womöglich nicht allzu lange warten. Denn erfahrungsgemäß sind die Stückzahlen neuer Konsolen zum Launch begrenzt - und die Nachfrage hoch. Nintendo Switch kommt am 3. März auf den Markt. Auf einer Präsentation zur neuen Konsole nannte Nintendo zunächst nur die Preise für Japan und die USA. In Nordamerika kommt die Hybrid-Konsole für 299 US-Dollar auf den Markt.

Wie viel Geld die Spiele für Nintendo Switch kosten, steht gegenwärtig nicht fest. Einen ersten Hinweis liefert immerhin der Nintendo-Online-Shop USA: Spiele wie Zelda: Breath of the Wold, Mario Kart 8 Deluxe und ARMS listet der Store für jeweils 59,99 US-Dollar. Die Euro-Preise dürften sich ebenfalls in diesem Segment bewegen. Ähnliches gilt für die zusätzliche Peripherie. Der Pro-Controller kostet in den USA rund 70 Dollar - Preise für Deutschland existieren bislang nicht. In den nächsten Tagen dürfte sich das ändern.

Nintendo Switch in Deutschland vorbestellen

Zur Standardausstattung gehören die Konsole, ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con-Pads zu einem Controller verbinden lassen, ein Satz Joy-Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch-Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein Netzteil. Nintendo Switch wird in zwei Versionen erhältlich sein: eine mit einem Satz grauer Joy-Con und eine, in der die beiden Controller in Neon-Rot und in Neon-Blau gehalten sind.

Nintendo Switch lässt sich nicht nur mit dem heimischen Fernseher verbinden, sondern auch im Handumdrehen in einen mobilen Handheld mit 6,2-Zoll-Bildschirm verwandeln. Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit seinen berührungssensiblen Funktionen unterstützt. Die Akkulaufzeit der Konsole variiert im Handheld-Modus je nach Spiel und Nutzungsbedingungen. Ein Beispiel: Ist der Akku voll geladen, soll sich etwa drei Stunden lang The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielen lassen. Bei anderen Titeln sind angeblich Spielzeiten von bis zu sechs Stunden möglich. Unterwegs lässt sich Nintendo Switch mithilfe des Netzteils über den USB Type-C-Anschluss der Nintendo Switch aufladen.