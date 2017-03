Mit der Nintendo Switch scheint Nintendo einen wahren Kassenschlager veröffentlicht zu haben. In einem aktuellen Interview zeigt sich Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, erfreut: "In den USA stellen wir täglich neue Rekorde auf. Wenn ich den Launch der Konsole mit denen des Nintendo DS, 3DS und der Wii vergleiche, dann erzielen wir jeden Tag neue Bestwerte mit der Nintendo Switch."

Die Reaktionen auf die seit dem 3. März 2017 erhältliche Konsole seien fantastisch gewesen. Fils-Aime weiter: "Die Kunden wollen es. Meine Branchenkollegen zeigen sich ebenfalls begeistert. Ich habe mich mit ihnen unterhalten und sie sind begeistert von dem, was wir machen. Sie hoffen, dass wir die Industrie weiter antreiben können."

Konkrete Zahlen nannte der Nintendo-US-Chef allerdings nicht. Gerüchten zufolge wanderte die Nintendo Switch in den ersten Tagen mehr als 1,5 Millionen Mal über die weltweiten Ladentheken. Zuletzt äußerte sich der Spielehändler Gamestop regelmäßig zu den Nintendo-Switch-Verkäufen. Demnach seien die Absätze der Konsole so hoch, dass sie sogar die Zahlen der Wii überflügeln könnten.

Es wäre ein großer finanzieller Erfolg für Nintendo, schließlich verkaufte sich die Wii bislang mehr als 100 Millionen Mal. Erste konkrete Verkaufszahlen dürfte Nintendo im Rahmen des nächsten Quartalsberichts nennen, der für den 27. April 2017 erwartet wird. Unsere Themenseite zur Nintendo Switch hält euch auf dem Laufenden.

Quelle: WCCFTech