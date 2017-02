Nintendo Switch aufgeschraubt: 4GB relativ langsames LPDDR4 RAM entdeckt

Für manche ist es wichtig zu wissen, was das Innenleben von Spielkonsolen zu bieten hat. Da offenbar schon einige Geräte von Nintendos Switch im Umlauf sind, gibt es bereits Berichte darüber, wie das Gerät aufgeschraubt wurde und welche Hardware verbaut ist.

Zum einen befindet ein ein Nvidia-Tegra X1-Chip in der Konsole, welcher von der Bauweise her der zweiten Generation dieses Prozessors entspricht. Zudem ist ein großer Akku mit einer Leistung von 4.310 mAh integriert. Besonders interessant ist der verbaute Arbeitsspeicher. Dabei handelt es sich um Samsung-Module mit der Bezeichnung "LPDDR4 DRAM Chip Mobile LPDDR4 DRAM 16G-Bit 512Mx32 1.8V 200-Pin FBGA". Laut der Website von Samsung handelt es sich dabei um spezielle Speicherchips, die sehr stromsparend und für den Einsatz in Smartphones und Tablets konzipiert sind.

Die Chips sollen maximal eine Geschwindigkeit von 2.666 MHz erreichen können, doch offenbar sind sie für die Switch auf 1.600 MHz herunter getaktet. Die Modellbezeichnung der Chips lautet "K4F6E304HB-MGCH". Hierzu gibt es bei Samsung keine Informationen, dafür aber zu dem sehr ähnlichen Modell "K4F6E304HA-MGCH". Diese Chips sollen mit einer Frequenz von 1.600 MHz laufen, was den Schluss zulässt, dass diese Geschwindigkeit auch bei den Speichermodulen der Switch genutzt wird. Der geringere Takt führt dazu, dass das Handheld nicht so heiß wird und weniger Strom verbraucht; im Gegensatz zur stationären Konsole Nvidia Shield TV, welche ähnliche Komponenten verbaut hat, allerdings RAM mit einer Frequenz von 3.200 MHz nutzt. Die Shield-Konsole muss auch nicht als Handheld fungieren.

Jedes Speicher-Modul verfügt außerdem über 2GB an Speicher. Da zwei Speichermodule zum Einsatz kommen, bietet die Switch damit einen Arbeitsspeicher von 4 GB. Wie die Performance der Konsole Nintendo Switch letzten Endes ausfällt, werden wir am 3. März erfahren, wenn das Gerät erscheint.

Quelle: Tweaktown