Die Ankündigung der Nintendo Switch hat nicht nur Journalisten, Spieler und Fans in ihren Bann gezogen. Auch Nintendo-Konkurrent Sony hielt sich bei einem der weltweit veranstalteten Ankündigungs-Events am vergangenen Freitag offenbar auf dem Laufenden über die Konkurrenz-Konsole aus Japan. So wurde Shuhei Yoshida auf der Austellung gesichtet, seines Zeichens Präsident von Sony Computer Entertainment Worldwide Studios. Shuhei Yoshida ist eines der wichtigsten öffentlichen Gesichter des Konzerns. Ob es sich bei dem fotografierten Mann tatsächlich um ihn handelt, ist zwar nicht eindeutig geklärt - eine große Ähnlichkeit besteht aber auf jeden Fall.

Yoshida wurde von einem Twitter-User dabei beobachtet, wie er sich - gekleidet in einen grauen Trenchcoat, der Erinnerungen an alte Geheimagenten-Filme wach ruft, und mit roter Mappe unter dem Arm - an den Switch-Ständen umschaute und dabei Fotos anfertigte. Ob der begeisterte Spieler in offizieller Funktion unterwegs war oder einfach nur seine eigene Neugierde bezüglich der Nintendo Switch stillen wollte, ist nicht bekannt.



Was Shuhei Yoshida wohl von den Hardware-Spezifikationen der neuen Nintendo-Konsole hält? Und ob er sich ein Modell gleich zum Release am 3. März 2017 zum Preis von knapp 300 US-Dollar (in Deutschland ca. 330 Euro) ins Wohnzimmer stellt?

Quelle: Kotaku