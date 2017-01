Nintendo Switch kommt ohne vorinstallierte Spiele und Demos

Nintendo verrät weitere Einzelheiten zur Switch. Wie Takashi Mochizuku, Journalist beim Wall Street Journal, auf der heutigen Investorenkonferenz erfahren haben will, liefert Nintendo die neue Konsole gänzlich ohne vorinstallierte Software wie Spiele oder Demos aus. Beim ersten Start befinden sich offenbar ausschließlich das Betriebssystem und diverse System-Apps auf der Konsole. Mit vorinstallierten Testversionen, die beispielsweise einen Eindruck von den Vorzügen der Joy-Con-Pads vermitteln, wird die Switch demnach nicht ausgeliefert. Zusätzliche Anwendungen können wahlweise über den eShop oder die im Handel erhältlichen Speicherkarten aufgespielt werden.

Den Tweet mit den Software-Infos zur Nintendo Switch haben wir nachfolgend eingebunden. Viele weitere News, Videos und Bilder findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zur Nintendo Switch. Die neue Konsole kommt am 3. März in den Handel. Der Preis liegt bei circa 330 Euro. Bei der Nintendo Switch handelt es sich um die erste Konsole, die sich sowohl daheim am Fernseher als auch mobil als Handheld verwenden lässt.

Daher lassen sich Spiele am heimischen Fernseher etwa beginnen und mobil fortsetzen. Zu den ersten Spiele-Highlights zählt The Legend of Zelda: Breath of the Wild - das Action-Adventure erscheint pünktlich zum Launch der Hybrid-Konsole am 3. März. Für den 28. April steht bereits Mario Kart 8 Deluxe in den Startlöchern. Im späteren Jahresverlauf sollen Spiele wie Splatoon 2 und Super Mario Odyssey folgen. Eine stets aktualisierte Release-Liste mit den Nintendo Switch-Spielen findet ihr unter diesem Link.

Nintendo confirmed Switch comes with no software at all, even demo or trials games. — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) January 31, 2017