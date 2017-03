Die Veröffentlichung einer neuen Konsole ist für jeden Hersteller eine große Sache. Immerhin kann der Erfolg über Aufstieg und Niedergang eines ganzen Unternehmens entscheiden. Nach der grandios gefloppten Wii U blickt deswegen derzeit alle Welt auf Nintendo und deren neue Konsole Nintendo Switch. Mit ersten Erfolgen: die bisher produzierten Konsolen wurden fast vollständig verkauft, der Launch-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde binnen kürzester Zeit zu einem der am besten bewerteten Titel der Videospiele-Welt.

Deswegen wollen wir von euch wissen: wie findet ihr die neue Hybrid-Konsole? Habt ihr schon zugeschlagen oder wartet ihr lieber noch etwas ab? Was haltet ihr von den einzelnen Features und wie gut schlägt sich die Switch im Alltag? In unserer Leser-Umfrage könnt ihr eure Meinung kundtun und alles los werden, was ihr über Nintendos neuesten Streich denkt. Wir sammeln eure Meinungen bis zum 22. März 2017 und präsentieren euch die Ergebnisse anschließend auf pcgames.de!

Falls ihr die Umfrage nicht eingeblendet bekommt: Hier geht's zur Teilnahme direkt bei Surveymonkey.