Nintendo Switch: Baby-Training & Schnellrasur - kuriose Minispiele

Für Nintendos Switch erscheint am 3. März pünktlich zum Launch unter anderem die Minispiele-Sammlung 1-2-Switch. Die sorgte bereits bei den ersten Anspiel-Möglichkeiten durch ein Melk-Minigame unter anderem bei unseren Redakteuren bereits für gute Laune. Die Entwickler haben allerdings noch weit mehr Kuriositäten im Angebot als durch Joy-Con-Controller simulierte Kuheuter. Wer hätte beispielsweise damit gerechnet, dass die Switch als Baby-Simulator herhält?

Neue Trailer von Nintendo Japan stellen diverse bisher unangekündigte Minispiele für 1-2-Switch vor und sorgen für Reaktionen irgendwo zwischen verblüfft und sprachlos. Zu sehen ist da beispielsweise eine junge Dame, die eine Switch im Handheld-Modus sanft in den Armen hält, um ein simuliertes Baby in den Schlaf zu wiegen. Wenige Sekunden später muss die Konsolen-Mama den schreienden Switch-Säugling dann erneut beruhigen. Wer es lieber kompetitiv mag, der kann mit den Controllern auch um die Wette rasieren oder telefonieren. Ihr glaubt uns kein Wort? Hier ist der Trailer-Zusammenschnitt:





Über Vorwürfe zu einem schwachen Launch-Lineup können zumindest die Entwickler hinter 1-2-Switch also nur müde lächeln. Nintendo setzt hier offenbar die Tradition mitunter reichlich kurioser Minispiele fort, mit denen vor allem die Wario Ware-Reihe ihre Fans fand. Nintendos Switch erscheint am 3. März (neben 1-2-Switch ist dann auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu haben). Alle Informationen zur Konsole gibt's gesammelt auf unserer Themenseite zu Nintendo Switch.