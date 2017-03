In Nintendos eShop sind Portierungen einiger älterer Neo-Geo-Spiele zu kaufen, darunter der Golf-Titel Neo Turf Masters. Wer dieses Spiel startet, der wundert sich vielleicht darüber, dass das Bild nicht so angezeigt wird, wie man das von anderen Switch-Spielen gewohnt ist.

Um das Bild auf dem Display des Handhelds korrekt sehen zu können, ist es nötig, dieses vertikal zu halten. Auch bei anderen Neo-Geo-Spielen existiert die Option, das Bild so zu drehen, dass man die Konsole entsprechend "hochkant" halten muss. Das jedoch macht nur bedingt Sinn, wie diejenigen berichten, die das bereits ausprobiert haben. Denn dann sind nur wenige Buttons und ein Analog-Stick verfügbar und beim Halten kommt man immer wieder aus Versehen an den Schulterknopf. Gemütlich spielen lässt es sich auf diese Weise wohl nur dann, wenn man das Handheld in eine Art Halterung stellen könnte.

Allerdings ist die Idee, Spiele "vertikal" zu spielen, durchaus interessiert, beispielsweise für Arcade-Shoot-Em-Ups, wie man sie aus Spielhallen von früher kennt. Doch dafür müssten die Spiele speziell für eine solche Steuerung entwickelt werden. Mobile Games zeigen, dass Spiele aus einer vertikalen Perspektive durchaus gut funktionieren können. Alternativ könnte auf diese Weise auch ein zweiter Bildschirm eingeblendet werden, wie beim Nintendo DS. Interessante Möglichkeiten würde diese Art des Spielens auf Nintendos Switch also durchaus bieten, sofern sie gut umgesetzt wären. Wer weiß, vielleicht kündigt Nintendo ja solche Titel auf der E3 an...

