Nintendo Switch: Käufer in Japan dürfen Farben selbst bestimmen

In Europa und den USA steht die Switch (sofern sie über Händler verfügbar ist) in zwei Varianten zum Kauf bereit. Einmal mit grauen Joy-Con-Controllern und einmal mit blau-roten. In Japan dagegen besteht die Möglichkeit, die Farben zu kombinieren.

In Japan ist es möglich, die Nintendo Switch über den "My Nintendo Store" zu kaufen. Wer das tut, der kann die Farbe der Joy-Con-Controller selbst bestimmen. Zur Wahl stehen zwar auch nur grau, neon-rot und neon-blau, doch diese Farben dürfen frei kombiniert werden. Wer möchte, kauft sich also beispielsweise eine Switch mit einem roten Joy-Con auf der linken und einem grauen auf der rechten Seite, wobei die Riemen blau sein können. Oder man kauft sich eine Konsole, die rein rote Controller und Riemen hat.

Über den japanischen My Nintendo Store lassen sich die Farben der Joy-Con-Controller individualisieren. (1) Quelle: Nintendo

Ob Nintendo diese Farb-Individualisierungsmöglichkeit auch für Europa und den Westen anbieten wird, steht momentan noch nicht fest. Da die Konsole aber keinen Region-Lock besitzt, wäre es theoretisch möglich, sich über den "My Nintendo Store" eine Konsole nach Farbwünschen zusammenzustellen und diese in Deutschland zu nutzen. Die Nintendo Switch erscheint am 3. März zum Preis von 329,99 Euro - allerdings gibt es noch weitere Zusatzkosten.

Quelle: Polygon