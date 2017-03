Man weiß nie so recht, was man von Nintendo erwarten soll, wenn es um die E3-Messe geht. Vor einigen Jahren entschied der japanische Unterhaltungselektronikkonzern sich dazu, den Schwerpunkt weg von Bühnenshows und hin zum Nintendo Direct-Format zu rücken. Vergangenes Jahr fiel auch eher enttäuschen aus und der Fokus lag fast ausschließlich auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild, was auch der einzige spielbare Titel von Big N war. Dieses Jahr soll es aber ganz anders laufen, wenn es nach Reggie Fils-Aimé geht, der Chief Operating Officer von Nintendo of America ist.

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox News versprach der Nintendo-Manager "eine große E3 2017". Neben Spielen für die Switch, werde Big N auch zeigen, was es für die 3DS-Familie in petto hat. Diese Aussage macht Lust auf mehr, denn simultan dazu aber in ganz anderem Kontext äußerte sich auch jüngst Nintendos General Manager Shinya Takahashi zur Zukunft der neuesten Konsole Switch. Dabei verriet Takahashi, dass man aktuell an neuen IPs sowie unkonventioneller Software arbeitet. Vor allem sollen damit die Vorteile der Joy-Cons ausgenutzt werden. Vielleicht wird ja sogar auf der E3 2017 etwas von diesen Konzepten vorgestellt werden.

Zurück zu Reggie Fils-Aimé, der sich in besagtem Interview wie folgt zitieren lässt: "Die E3 war immer eine große Sache für Nintendo. Wir sehen jede E3 als einzigartige Möglichkeit, um unsere Geschichten zu erzählen. Dieses Jahr werden wir eine Vielzahl von Spielen vorstellen. Wir werden Erfahrungen für Konsumenten bieten, die das erste mal diese Show besuchen. Also werde ich euch jetzt nicht alle Spiele und unsere kleinen Geheimnisse für die E3 verraten. Aber ich kann euch sagen, dass es eine riesige Möglichkeit für uns wird, um nicht nur die Nintendo Switch ins Rampenlicht zu rücken, sondern auch Inhalte vorzustellen, die für Nintendo 3Ds kommen werden." Das komplette Interview könnt ihr euch bei Fox News anschauen, wenn ihr unserem Link weiter oben im Text folgt.

Was erwartet ihr euch von der diesjährigen E3?