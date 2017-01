Nintendo Switch: Gratis NES- & SNES-Spiele für Online-Abonnenten

Im Rahmen seiner Präsentation offenbarte Nintendo heute Morgen zahlreiche Details zur neuen Konsole Switch, und kündigte auch ein Abonnenten-Modell für Online-Spieler an, das sich offenbar stark an den Bezahldiensten der Konkurrenten Sony und Microsoft orientieren wird. Soll der Online-Dienst bei Start der Konsole für unbestimmte Zeit gratis angeboten werden, sollen Spieler später im Jahr 2017 mit einem monatlichen Betrag zur Kasse gebeten werden. Damit erwerben sie das Recht, online-fähige Spiele im Internet mit anderen Spielern zu genießen, und sollen zudem in jedem Monat mit einem kostenlosen Retro-Spiel aus dem Nintendo-Katalog belohnt werden. Konkret sollen das NES- und SNES-Titel sein - wie die offizielle Nintendo-Seite aber offenbart, könnte es so aussehen, dass die Spiele auch jeweils nur einen Monat lang spielbar sein werden, und nicht für die gesamte Dauer des Abonnements.

Generell scheint hinsichtlich der Online-Funktionen aber noch einiges unklar. Während Abonnenten zusätzlich noch in den Genuss einer Smartphone-App kommen sollen, über die sie etwa mit Freunden chatten und Online-Spiele organisieren können sollen, wurde noch kein monatlicher Preis für den Online-Dienst enthüllt, der zunächst allerdings auch eine Zeit lang gratis angeboten werden soll. Außerdem offenbart die Nintendo-Seite, dass der Service bei Veröffentlichung nur in den USA, Kanada und Mexiko verfügbar sein wird. Wann auch der Rest der Welt dazu kommt, und wie lange dann konkret für lau online gespielt werden darf, ist also ungewiss. Ähnlich wie die Angebote von Sony und Microsoft will Nintendo seinen Abonnenten ebenfalls Rabatte auf Spiele und andere Sonderangebote bieten. Für Neuigkeiten zur Switch besucht ihr unsere umfangreiche Themenseite.

